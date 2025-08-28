أسعار ومواصفات أصغر سيارة كهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

تقدم شركة داينامكس أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "فيات" Fiat التجارية في مصر، السيارة "توبولينو" Topolino متناهية الصغر رسميًا بفئة واحدة لعملاء السوق المحلي.

تتوفر Topolino الكهربائية الصغيرة بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 650 ألف جنيه.

وبحسب المواصفات الرسمية المعلنة من الشركة فإن Topolino ثنائية المقاعد الجديدة تعتمد على سواعد محرك كهربائي بقوة 6 كيلووات/8 حصان، والذي يدفعها بسرعة قصوى تبلغ 45 كلم/س.

وتم تجهيز السيارة Topolino الجديدة، التي تعني باللغة الإيطالية "الفأرة الصغيرة"، ببطارية سعة 5.4 كيلووات ساعة، والتي توفر مدى سير يصل إلى 75 كلم، ويتم شحنها في غضون 4 ساعات بمصدر كهرباء منزلية.

وتتوفر السيارة الكهربائية Topolino متناهية الصغر الجديدة المخصصة للعمل في المدن بنسخة Dolce Vita، والتي تتألق بسقف قماشي قابل للطي مع أحبال بدلا من الأبواب.

وأكدت فيات أن توبولينو أكثر من مجرد سيارة كهربائية، فهي رؤية متكاملة لمستقبل التنقل الذكي، حيث تضع فيات تجربة القيادة المريحة والآمنة على رأس أولوياتها، مع التركيز على تقديم حلول ذكية، بسيطة وصديقة للبيئة تناسب أساليب الحياة العصرية الحديثة.

كانت فيات توبولينو حازت على جائزة "أفضل تصميم جديد لعام 2024" في فئة السيارات صغيرة الحجم ضمن جوائز أوتونيس العالمية، بإجمالي 37.1٪ من أصوات قراء مجلة auto motor und sport الألمانية البارزة المتخصصة في عالم السيارات.

