بعد تراجع أسعار عددًا من طرازاتها.. أرخص سيارة جديدة تقدمها MG في مصر

كتب - محمد جمال:

أعلن الوكيل المحلي لعلامة إم جي الصينية بالسوق المصري، تخفيض أسعار السيارتين إم جي RX5 PLUS و إم جي ONE الجديدتين خلال شهر أغسطس الجاري.

ومع تراجع أسعار عددًا من طرازات MG في مصر، يبحث المواطنين عن أرخص سيارة تقدمها العلامة في مصر خلال الشهر الجاري.

تعد إم جي 5 موديل 2026 الجديدة أرخص طرازات إم جي في السوق المصري، وهي متوفرة بفئة واحدة كاملة التجهيزات بسعر رسمي 950 ألف جنيه.

المواصفات التفصيلية لإم جي 5 الجديدة بالسوق المصري:

تعتمد MG5 موديل 2024 على محرك 4 سلندربسعة 1.500 سي سي يولد قوة 120 حصان وعزم 150 نيوتن.متر عند 4.500 دورة/الدقيقة بجانب ناقل حركة أوتوماتيك CVT ودفع أمامي للعجلات.

بلغ طول MG5 4.60 متر مع قاعدة عجلات 2.68 متر بينما قدمت بعرض 1.81 متر وارتفاع 1.48 متر.

حصلت السيارة قياسيا على أنظمة ABS وEBD وESP للتحكم الإلكتروني في الثبات مع CBC لدعم الفرامل داخل المنعطفات وTCS للتحكم في الجر وHHC لدعم التوازن أثناء صعود المنحدرات وBDW لتنشيف أقراص الفرامل في المطر بجانب مراقبة ضغط الإطارات ووسادتين هوائيتين في الأمام للسائق والراكب الأمامي.

بينما حصلت الفئات الأعلى على نظام توجيه حساس للسرعة و فرامل يد كهربائية ووسائد هوائية جانبية وستائرية.

قدمت السيارة قياسيا بمصابيح أمامية هالوجينية مع حساسات للإضاءة ومرايا جانبية كهربائية التحكم ومثبت سرعة ونظام صوتي من 4 سماعات يدعم البلوتوث مع جنوط حديدية قياس 15 بوصة.

بينما شملت إضافات الفئة الثانية جنوط قياس 16 بوصة وتسخين للمرايا الجانبية وحساسات ركن خلفية مع كاميرا وتكييف هواء أوتوماتيكي وزر لتشغيل المحرك بجانب كسوة جلدية لعجلة القيادة وشاشة وسطية قياس 8 بوصة تدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو ومدخل USB.

أما الفئة الثالثة فانطلقت بشاشة أكبر قياس 10 بوصة ومفتاح ذكي ومقاعد أمامية جلدية كهربائية التحكم بها سخانات بجانب فتحة سقف ومرايا كهربائية الضم وكاميرات 360 درجة ومصابيح أمامية LED.

اقرأ أيضًا: