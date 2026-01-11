زيكر تطلق سيارتها 8X الجديدة بثلاث محركات.. صور وتفاصيل

أول تخفيض في 2026.. تراجع أسعار أرخص سيارات جيلي 50 ألف جنيه

بكين - (د ب أ):

أعلنت شركة زيكر الصينية لصناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها 8X الهجينة الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها 8X الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين PHEV يتألف من ثلاثة محركات كهربائية وبطارية 6C، مدعومة بنظام شحن سريع بجهد 900 فولت.

ولم تكشف الشركة عن سعة البطارية الدقيقة بعد، لكنها تعد بـمدى سير جيد وأداء قوي.

وتعتمد السيارة على الهيكل الرقمي الذكي Haohan AI Digital Chassis، الذي يضمن قدرة السيارة على الكبح بثبات حتى عند انفجار إطارات جهة واحدة على طريق رطب وبسرعة 120 كلم/س، كما يتعرف النظام أوتوماتيكيا على سبعة أنواع مختلفة من الطرق الوعرة مثل الطين والصخور، ويضبط وضع القيادة أوتوماتيكيا، ما يحول 8X إلى سيارة قوية للطرق الوعرة عند الحاجة.

وتظهر السيارة بتصميم رياضي أنيق، مع بعض الملامح الكلاسيكية وجنوط سوداء لامعة ومكابح حمراء، بينما يصل طولها إلى 1ر5 متر، مع قاعدة عجلات بطول 1ر3 متر، فضلا عن توفرها بخيارات للجلوس 5 أو 6 أو 7 ركاب، مع وحدة LiDAR على السقف لتعزيز القيادة الذاتية والسلامة.

وفي مجال المساعدة على القيادة، تقدم السيارة 8X إما نظام G-Pilot H7 أو H9؛ حيث يستخدم نظام H7 شريحة Nvidia Drive Thor-U، بينما يستخدم نظام H9 شريحتين.

ويتيح هذا الوصول إلى قيادة آلية من المستوى 3 تقريبا، أي قيادة شبه أوتوماتيكية ذكية تشبه وجود سائق، مع قدرات أعلى في الأمان والتحكم