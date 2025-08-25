كتب - محمود أمين :

أطلقت مجموعة جلوبال أوتو للسيارات، الوكيل الرسمي لسيارات BMW في مصر، نسخة تجهيزية جديدة من الفئة الخامسة تحمل الاسم 520i M Sport لتنضم إلى النسخة الشقيقة 520i Luxury المدعمة بالمحرك البنزيني سعة 1.6 لترات.

تأتي النسخة L1٫6 BMW 520i Luxur، الجديدة مجهزة بمحرك تربو رباعي الأسطوانات سعة 1٫6 لترات مدعوم بتكنولوجيا Mild Hybrid، قادر على توليد 190 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 310 نيوتن-متر.

يتصل المحرك القوي بعلبة تروس أوتوماتيكية من 8 سرعات مع توافر بدالات للسرعة على عجلة القيادة، علمًا بأنه يمكن للسيارة السيدان الفخمة الوصول إلى سرعة 100 كلم/ساعة من السكون في غضون 7.9 ثوانٍ فقط، مع تسجيل سرعة قصوى مقدارها 230 كلم/ساعة.

أما عن معدلات استهلاك الوقود لهذا المحرك رباعي الأسطوانات، فتأتي مميّزة للغاية من خلال متوسط استهلاك يبلغ 7 لتر/100 كم، مما يعني تحقيق توازنٍ مثاليٍّ بين الأداء القوي والكفاءة العالية في استهلاك الوقود.

تستعين النسخة الجديدة BMW 520i M Sport بتصميم عصري أنيق ورياضي في الوقت نفسه، لاسيما مع إضافة باقة M Sport Pro التي تكمل الإطلالة الرياضية للسيارة السيدان الفخمة بلمساتها وتفاصيلها المميزة، أبرزها اللمسات السوداء اللامعة M High-Gloss Shadowline على شبك التهوية الأمامي المُدعّم حصريًّا بإضاءة مدمجة (Iconic Glow)، والإطار من الكروم الأسود اللامع بدوره على النوافذ.

كما تأتي المصابيح الرئيسية للسيارة بتصميم M المعتم، والجناح الخلفي الصغير الخاص بالفئة M الرياضية، والصادمين الأمامي والخلفي فئة M مع عتب جانبي بتصميم أيروديناميكي جذّاب.

وتمتلك السيارة الجديدة سقف زجاجي بانورامي وعجلات رياضية قياس 19 بوصة بتصميم ثنائي الأذرع من لونين، وأيضًا نظام الإنارة الترحيبية المتحركة، وغيرها من اللمسات المتفرّدة الأخرى.

المقصورة الداخلية للنسخة BMW 520i M Sport الأحدث لا تختلف كثيرًا عن باقي تشكيلة موديلات الفئة الخامسة الأخرى، لاسيما مع الاستعانة بشاشة BMW Curved Display قياس 14.9 بوصات وشاشة لوحة العدّادات قياس 12.3 بوصات، وأيضًا شريط التحكم التفاعلي Interaction Bar، والنظام الصوتي عالي النقاء فئة Harman Kardon المكوّن مِن 12 سمّاعة بقدرة 205 واط.

أما عن التجهيزات فتتمثل في عجلة القيادة الرياضي الجلدي بتصميم فئة M، وأحزمة الأمان الأمامية والخلفية فئة M بدورها، مع توافر نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي للسائق (HUD)، ونظام كاميرا الرؤية المحيطية الشاملة حول السيارة. وفوق هذا وذاك، هناك اللمسات الرياضية من ألياف الكربون بلون فضي مميّز على لوحة القيادة، والكسوة الجلدية حمراء اللون للمقاعد المتوافرة حصريًّا.

وبخلاف نظام الفرامل الرياضي العائد للفئة M، وكذلك نظام التعليق الرياضي M، فإن تجهيزات السلامة والأمان لم تختلف في الفئتين BMW 520i المدعمتين بالمحرك توربو سعة 1.6 لترات؛ حيث جرى الاستعانة بباقة مختارة من الأنظمة الإلكترونية المساعدة للقيادة التي تشمل نظام التحذير من النقاط غير المرئية (BSW)، ونظام مساعدة السائق على الانتباه أثناء القيادة، ونظام التحكُّم الديناميكي في كبح السيارة (DBC)، ونظام التحكم في التباطؤ لمنع التصادمات المتعددة (PC iBrake)، وغيرها من الأنظمة الأخرى المخصّصة لتعزيز السلامة والأمان.

أما عن الفئة السعرية للنسخة BMW 520i M Sport المزودة بمحرك بسعة 1.6 لترات، فجاءت بسعر 4.650.000 جنيه مصري.

