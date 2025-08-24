تراجع أسعار السيارة إم جي ONE الجديدة في مصر 120 ألف جنيه.. التفاصيل

كتب - محمد جمال:

أعلنت شركة المنصور إم جي أوتوموتيف للسيارات، الوكيل المحلي لعلامة إم جي التجارية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة إم جي ONE موديل 2026 الجديدة بقيمة 120 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الجاري.

ووفقًا لقائمة الأسعار المعلنة من الوكيل المحلي، فقد اختفت الفئة الأولى من إم جي ONE، فيما جاءت الفئة الثانية Luxury بسعر رسمي بعد التخفيض 1.299.900 جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات إم جي ONE التفصيلية بالسوق المصري:

تعتمد إم جي 1 على محرك بسعة 1.5 لتر مع شاحن تيربو، مما يتيح لها توليد قوة قدرها 181 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 285 نيوتن متر. المحرك متصل بناقل حركة

CVT ونظام دفع أمامي للعجلات، مما يمنح السيارة القدرة على التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/س في 8.8 ثانية.

تتمتع إم جي 1 بأبعاد متميزة، حيث يبلغ طول السيارة 4581 مم، وعرضها 1871 مم، وارتفاعها الكلي 1617 مم. كما أن مساحة التخزين الخلفية "الشنطة" تبلغ 336 لترًا مكعبًا.

تتمتع إم جي 1 بمجموعة شاملة من مواصفات السلامة التي توفر أعلى درجات الأمان للسائق والركاب. تتضمن هذه المواصفات:

وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.، نظام مانع انغلاق الفرامل (ABS)، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD).نظام مراقبة الفرامل أثناء الانعطاف (CBC)، نظام التحكم في الجر (TCS).

ويتوفر أيضًا التحكم الديناميكي في السيارة (VDC)، نظام دعم الفرامل (BDW و HAZ).، تحكم في الثبات على المنحدرات (HHC)، فرامل طوارئ تلقائية (AEB)، حساسات وكاميرا خلفية.

تمتلك إم جي 1 العديد من التجهيزات التكنولوجية التي توفر تجربة قيادة مريحة وممتعة. حيث تأتي السيارة مزودة بشاشة ترفيهية بحجم 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة عدادات رقمية عالية الدقة بنفس الحجم. كما تدعم السيارة تطبيقات Apple CarPlay و Android Auto.

تشمل السيارة أيضًا خاصية التحكم في التكييف ثنائي الاتجاه، وجهاز تنقية الهواء، كما تأتي الفئات الأعلى من السيارة بطلاء خارجي مزدوج اللون وفتحة سقف بانورامية ونظام صوت من شركة Arkamys.

اقرأ أيضًا:

أبرز 5 سيارات مستعملة تراجعت أسعارها بقوة الفترة الحالية.. تبدأ من 230 ألف جنيه

مقارنة بين أرخص سيارتين "مانيوال" في مصر.. الأسعار ابتدءًا من 645 ألف جنيه

نيسان سنترا 2026 المجمعة محليًا في مصر بـ 888 ألف جنيه.. مواصفات تفصيلية