دريم الصينية تكشف عن سيارة خارقة بقوة 1900 حصان.. صور وفيديو

كتب : مصراوي

12:21 م 12/01/2026
لاس فيجاس - (د ب أ):

كشفت شركة دريم تكنولوجي (Dreame Technology) عن سيارتها Nebula Next 01 الاختبارية الخارقة خلال مشاركتها ضمن فعاليات معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيجاس.

وأوضحت الشركة الصينية المتخصصة أساسا في إنتاج الأجهزة الكهربائية أن سيارتها Nebula Next 01 الاختبارية من فئة "الهايبر كار" تمتاز بتصميمها المنخفض ذي الأربعة أبواب، مع هيكل خارجي خفيف الوزن ومتين مصنوع من الفولاذ وألياف الكربون.

كما يمتاز الهيكل بخصائص إيروديناميكية عالية؛ حيث يبلغ مُعامل السحب 0.185.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Nebula Next 01 الاختبارية على سواعد أربعة محركات كهربائية، والتي تولد قوة إجمالية أكثر من 1900 حصان.

وبفضل هذه القوة الهائلة تتسارع السيارة Nebula Next 01 الاختبارية من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 1.8 ثانية.

ولم تفصح الشركة الصينية أية معلومات حتى الآن بخصوص البطارية أو مدى القيادة. ومن المتوقع إنتاج سيارة قياسية بحلول عام 2027.

أسعار السيارات سيارات خارقة دريم الصينية

