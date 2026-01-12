رسميًا.. بيجو تطلق سيارتها 408 فاستباك الجديدة بالأسواق

جيلي تشعل المنافسة.. كاش باك 100 ألف جنيه على كولراي 2026

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة بيجو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها 408 الجديدة ضمن فئة "الفاستباك"، والتي تمتاز بانحدار الجزء الخلفي من السقف إلى المؤخرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها 408 الجديدة تأتي بطول 4.69 متر، وتخطف الأنظار إليها من خلال الشعار المضيء ووحدات LED في رمز الأسد.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة 408 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 157 كيلووات/213 حصان، والذي تتضافر جهوده مع بطارية بسعة 58 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 455 كلم.

وتتوفر الفاستباك أيضا بنظام دفع هجين معتدل بتقنية 48 فولت وبقوة 107 كيلووات/145 حصان، ونظام دفع هجين قابل للشحن Plug-In بقوة 177 كيلووات/240 حصان.