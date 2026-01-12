إعلان

رسميًا.. بيجو تطلق سيارتها 408 فاستباك الجديدة بالأسواق

كتب : مصراوي

12:00 م 12/01/2026
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة
  • عرض 11 صورة
    بيجو 408 فاستباك الجديدة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة بيجو الفرنسية الرائدة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها 408 الجديدة ضمن فئة "الفاستباك"، والتي تمتاز بانحدار الجزء الخلفي من السقف إلى المؤخرة.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها 408 الجديدة تأتي بطول 4.69 متر، وتخطف الأنظار إليها من خلال الشعار المضيء ووحدات LED في رمز الأسد.

أنظمة الدفع

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة 408 الجديدة على سواعد محرك كهربائي بقوة 157 كيلووات/213 حصان، والذي تتضافر جهوده مع بطارية بسعة 58 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى 455 كلم.

وتتوفر الفاستباك أيضا بنظام دفع هجين معتدل بتقنية 48 فولت وبقوة 107 كيلووات/145 حصان، ونظام دفع هجين قابل للشحن Plug-In بقوة 177 كيلووات/240 حصان.

أسعار السيارات سيارات بيجو سيارات فاستباك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
زووم

"ارجعي عشان نفسك".. القصة الكاملة لمبادرة دعم شيرين عبدالوهاب
شعبة المستوردين: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس والطن يتخطى الـ 13 ألف
اقتصاد

شعبة المستوردين: قفزة غير مسبوقة في أسعار النحاس والطن يتخطى الـ 13 ألف
"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
رياضة محلية

"الاتفاق تم بمدة العقد".. تفاصيل أولى صفقات الأهلي الأجنبية
أول صورة لحسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى
رياضة محلية

أول صورة لحسن شحاتة بعد خروجه من المستشفى
بث مباشر.. بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد
أخبار مصر

بث مباشر.. بدء الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاع قياسي لأسعار الذهب والفضة خلال تعاملات اليوم.. فما السبب؟
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
حالة الطقس في الساعات المقبلة.. الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة بهذه المناطق