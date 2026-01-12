إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والطماطم والحديد والذهب

كتبت- ميريت نادي:

01:35 م 12/01/2026 تعديل في 01:35 م

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والسمك البلطي، والطماطم، والحديد، خلال تعاملات اليوم الاثنين 12-1-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، والفول، والعدس، واللحوم، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الفول والزيت والعدس واللحوم بالأسواق اليوم

عز يرتفع بأكثر من ألف جنيه.. أسعار الحديد تواصل الارتفاع

عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر

