لقاء مفاجئ.. ماذا ناقش "الشرع" مع الوفد المصري التجاري؟

قال هاني محمود، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية، إن زيارة وفد الاتحاد لسوريا ولقاء رئيسها أحمد الشرع، جاءت بعد ترتيبات مسبقة وموافقات رسمية من القيادة السياسية، بهدف التعاون المشترك وفتح صفحة جديدة تُسهم في إذابة أي جليد بين الجانبين.

وأكد محمود، على أن المصالح المتبادلة كانت حاضرة بقوة، حيث تستفيد مصر بتنفيذ مشروعات، بينما تستفيد سوريا من الخبرات المصرية.

وأوضح نائب رئي الاتحاد، أن الزيارة كانت في الأساس تجارية بحتة، إلا أنه خلال الترتيبات أُبلغ الوفد بأن "فخامة الرئيس يرغب في لقائكم"، يقصد الشرع، مشيرًا إلى أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة، والسفر عبر لبنان، قبل أن تتولى الرئاسة السورية استقبال الوفد.

وعقد الرئيس السوري أحمد الشرع، أمس الأحد، لقاءا موسعا مع وفد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وسوريا، على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري ـ المصري في العاصمة دمشق.

وأشار محمود، إلى أن الوفد التقى الرئيس السوري أحمد الشرع لمدة 45 دقيقة، شهدت حديثا إيجابيا للغاية عن مصر، حيث أكد الشرع أن سوريا كانت في أفضل حالاتها عندما كانت مرتبطة بمصر.

وأضاف محمود، أن الرئيس الشرع كان كثير الترحيب بالوفد بقوله: "أهلاً بكم في بلدكم الثاني".

وذكر نائب رئيس الاتحاد، موقف طريف خلال اللقاء، حين قال أحمد الوكيل للرئيس السوري: "لا، ده الإقليم الشمالي وإحنا الإقليم الجنوبي"، ليؤكد الشرع بعدها أن الأبواب مفتوحة أمام المصريين والشركات المصرية.

وأضاف محمود، أن الوفد قدم كتيبا تعريفيا يضم الشركات المصرية والمجالات التي يمكن التعاون فيها، باعتباره نموذجا أوليا، موضحا أن أحمد الوكيل أشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية يضم نحو 6 ملايين منتسب، وهو ما أثار ضحك الرئيس السوري عندما علم برغبتهم في المشاركة بالزيارة.

وتابع نائب رئيس الاتحاد، "أكدت خلال اللقاء أن المجتمع المصري يضم جنسيات متعددة بعد أحداث الربيع العربي، وأن أكثر الجنسيات اندماجًا في المجتمع المصري كانت الجالية السورية، لدرجة أننا نأكل عندهم ونُصلّح التليفونات عند السوريين"، مؤكدا على أن حديث الرئيس الشرع عن مصر كان إيجابيًا للغاية، وأنه فتح الباب على مصراعيه أمام الشركات المصرية ورجال الأعمال.

وأشار إلى أن الرئيس السوري وجه الشكر لمصر على استقبال السوريين، واصفًا اللقاء بأنه كان "رائعا ومثمرًا"، لافتًا إلى أن اليوم التالي شهد عقد منتدى لرجال الأعمال بمشاركة وزراء سوريين، وحقق نجاحًا كبيرًا، مع الاتفاق على إنشاء اتحاد غرف تجارية مشترك بين مصر وسوريا.

وأكد محمود، على أن مجالات التعاون ذات الأولوية تشمل الطاقة والإنشاءات، حيث تم استعراض ما أنجزته مصر في ملف البنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية، مضيفا أن وزير الاتصالات السوري من المقرر أن يزور مصر يوم 19 يناير، وطلب دعمًا مصريا في هذا القطاع.

واختتم نائب رئيس الاتحاد، تصريحاته بالتأكيد على أن ما شاهده على أرض الواقع يشير إلى أن العاصمة دمشق آمنة ولا يوجد ما يدعو للقلق داخلها، قائلا: "دمشق مستقرة، أما خارجها فلا أستطيع الجزم بما يحدث".

