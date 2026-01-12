إعلان

رسمياً.. إتاحة رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 على موقع الوزارة

كتب : أحمد الجندي

01:31 م 12/01/2026

وزارة التربية والتعليم

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط استمارة الثانوية العامة 2026 للطلاب، وذلك على موقع الوزارة الإلكتروني، لتسهيل تسجيل الاستمارة إلكترونيًا قبل تسليمها للمدارس، ويمكن للطلاب الدخول مباشرة على الرابط من هنا: https://moe-register.emis.gov.eg/login.

و أوضحت الوزارة أن على الطالب الدخول إلى الموقع الرسمي، ثم الضغط على خيار تسجيل الدخول من خلال نفس الرابط المعلن، تمهيدًا لبدء خطوات تسجيل الاستمارة الخاصة بالامتحانات.

البريد الإلكتروني الموحد

ويُشترط على الطالب إدخال البريد الإلكتروني الموحد الخاص به على منصة Office 365، باعتباره الوسيلة الرسمية المعتمدة للدخول على النظام الإلكتروني وتسجيل البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

وفي حال مواجهة أي صعوبات تقنية أثناء عملية التسجيل، خصصت وزارة التربية والتعليم رقمًا للدعم الفني وهو 19368، لتلقي الشكاوى والاستفسارات ومساعدة الطلاب على استكمال إجراءات التسجيل.

مراجعة البيانات

وشددت الوزارة على ضرورة مراجعة البيانات الشخصية بدقة قبل اعتماد الاستمارة، وعلى رأسها الاسم بالكامل، الديانة، المدرسة المقيد بها الطالب، و اللغة الأجنبية الثانية.

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة 2026 موقع الوزارة الإلكتروني

