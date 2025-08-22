بعد طرحها رسميًا.. ديبال S05 تنضم لقائمة أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر

كتب - محمد جمال:

قدمت مجموعة جي پي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، سيارتها ديبال S05 الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، مساء الأربعاء، بالسوق المصري لأول مرة لتنضم لقائمة أرخص سيارات كهربائية بالسوق المحلي.

وتأتي جميع السيارات المتواجدة ضمن قائمة أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر من شركات صينية، وتبدأ أسعارها من 770 ألف جنيه خلال الشهر الجاري.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر:

دونج فينج بوكس

تقدم دونج فينج BOX الجديدة بفئتين الأولى يبلغ سعرها الرسمي 770 ألف جنيه وتسير حتى 330 km بالشحنة الواحدة، والفئة الثانية سعرها الرسمي 870,000 جنيه وتسير حتى 430 km بالشحنة الواحدة.

تعتمد سيارة دونج فينج بوكس الكهربائية على محرك كهربائي بقدرة 70 كيلوواط، ما يعادل 94 حصانًا، وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مع مدى سير 330 أو 430 كم حسب الفئة.

دونج فينج 007

تقدم دونج فينج 007 الكهربائية الجديدة بالسوق المصري بنسختين الأولى سعرها الرسمي مليون و350 ألف جنيه وتقطع مسافة 530 كم بالشحنة الوحدة، والثانية مليون و450 ألف جنيه وتسير حتى 620 كم بالشحنة الوحدة.

تقدم دونج فينج 007 بنسختين الأولى محرك كهربائي بقوة تتراوح بين 115 و125 حصان مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن.متر، وتتسارع هذه النسخة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 6.8 ثانية، والثانية بمحرك كهربائي بقوة 120 حصان تقريبًا، مع عزم دوران يصل إلى 320 نيوتن.متر، وتتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 5.3 ثانية فقط.

MG4

تتوفر MG4 الكهربائية 2026 في مصر بفئتين بسعر رسمي يبدأ من مليون و200 ألف جنيه، والثانية سعرها الرسمي مليون و400 ألف.

تعتمد إم جي 4 الجديدة التي تعد أرخص سيارة كهربائية متاحة بشكل رسمي في مصر، تعتمد على نظام دفع خلفي، وتبلغ سعة بطارية الفئة "Standard" 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكي وتستطيع السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما النسخة الثانية "Luxury" مزود ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير في ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

شيرى EQ7

تقدم سيارة شيري من فئة واحدة بسعر رسمي مليون و720 ألف جنيه، مع ضمان 8 سنوات للبطارية، وضمان شامل لمده 6 سنوات أو 150 الف كم أيهما أقرب.

السيارة EQ7 مزودو بمحرك كهربائي يوفر لها قوة حصانيه قدرها 211 وأقصى عزم 285 ، وبطارية ليثيوم أيون سعة 65.525 كيلووات/الساعة، وهو ما يوفر للسيارة نطاق قيادة يصل إلى 512 كيلو متر بشحنة واحد مع نظامين للشحن أحدهما سريع يستغرق نصف ساعة والأخر للشحن البطيء خلال 8 ساعات.

ديبال S05

تتوفر ديبال SO5 بخيارين لمنظومة القوة، الخيار الأول هو النسخة الكهربائية بالكامل (Battery Electric Vehicle - BEV) المزودة بمحرك بقدرة 175 كيلوواط، مع 320 نيوتن متر قوة عزم توفر استجابة فورية ومدى قيادة يصل إلى 460 كيلومترًا وفق معاييرNEDC، علماً بأن جميع سيارات ديبال تتبع بروتوكول الشحن الخاص بالاتحاد الأوروبي.

أما الخيار الثاني فهو نسخة المدى الممتد بتقنية (Range-Extended Electric Vehicle – REEV)، التي تمنح السائق تجربة قيادة كهربائية كاملة، ذات مدى ممتد وهو ما يمنح السائق هدوء القيادة الكهربائية وكفاءتها العالية، وفي نفس الوقت تستطيع الانطلاق لمسافات طويلة دون القلق بشأن الشحن المتكرر.

تقدم ديبال SO5 الجديدة بأسعار رسمية تبدأ من مليون و450 ألف جنيه للنسخة المدى الممتد REEV ومليون 600 ألف جنيه لنسخة BEV الكهربائية.

