القاهرة - (مصراوي):

حازت شركة "هوبر" الناشئة لتشغيل محطات شحن فائقة السرعة للسيارات الكهربائية، خلال الأيام الماضية على اهتمام قطاع وسائل الإعلام وقطاع من المستهلكين، ذلك بعد إعلانها بدء عملها رسميًا في 20 من أغسطس الجاري.

وتقدم هوبر نفسها باعتبارها الحل الأمثل لمشلكة الشحن فائق السرقة في المدن الكبرى.

ويعود تأسيس شركة "هوبر" بحسب تقرير نشره موقع "electrek" إلى العام الماضي، بعدما قرر ثلاثة من خبراء الشحن السابقين في تسلا إنشاء شركتهم الخاصة ودعمها بخبراتهم.

قرار الثلاثي هاري فوكس وكونور سيلوود وهيو ليكي، جاء في أعقاب طردهم وكامل الفريق التقني للشحن الفائقي في "تسلا" من قبل الرئيس التنفيذي إيلون ماسك.

واليوم تعمل "هوبر" الناشئة وفقًا للمعلن من المؤسسين على تدشين وإطلاق خدمة الشحن الفائق للسيارات الكهربائية في أكثر من 100 موقع مختلف في كل من أيرلندا والمملكة المتحدة.

وتستهدف الشركة الجديدة سائقي سيارات الأجرة والمركبات التجارية، التي تحتاج إلى معدلات شحن تفوق سيارات الركوب "الملاكي" وبسرعة أكبر لضمان إنجاز مهامها على الطرق.

وتسعى الشركة إلى إيجاد مواقع غير تقليدية لتحقيق هدفها، ومن بين تلك المواقع المستودعات القديمة ومحطات الوقود المهجورة لتحويلها إلى مراكز شحن مجهزة بعدد كبير من نقاط الشحن.

وقالت "هوبر" للشحن فائق السرعة إنها حصلت علة تمويل يصل إلى 81 مليون دولار أمريكي (3 مليارات و935 مليون جنيه مصري) تقريبًا، لافتتاح أول موقع لها في مقاطعة في فورست هيل جنوب لندن.

