شعبة السيارات: تسهيلات غير مسبوقة بعد تراجع الأسعار 20% في 2025

كتب -محمود أمين :

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية بالجيزة، أن سوق السيارات في مصر يشهد خلال الفترة الأخيرة حالة من الانتعاش الملحوظ بعد سنوات من التراجع والركود.

وقال شرباص في لقاء عبر فضائية "صدى البلد" إن الدولة تمضي بخطوات جادة نحو توطين صناعة السيارات من خلال إنشاء مصانع تجميع جديدة والتوسع في الصناعات المغذية مثل الإطارات ومكونات الكهرباء.

وأضاف أن الأسعار شهدت انخفاضًا بنسب وصلت إلى نحو 20% في بعض الموديلات الصغيرة، ما ساعد على تحفيز المستهلكين للعودة إلى الشراء بعد فترة طويلة من الإحجام بسبب الارتفاعات القياسية بالأسعار.

وأردف أن المنافسة القوية بين الشركات انعكست بشكل إيجابي على السوق من خلال تقديم عروض وتسهيلات غير مسبوقة، مثل إمكانية دفع نصف قيمة السيارة وتقسيط الباقي على سنة أو سنتين بدون فوائد، إلى جانب خصومات مباشرة ونظم استرداد نقدي "كاش باك".

وأوضح نائب رئيس شعبة السيارات أن تراجع سعر الدولار لعب دورًا مهمًا في خفض الأسعار، غير أن الانخفاض لم يكن بنفس النسبة بسبب ظروف الاستيراد الصعبة في الأعوام السابقة وإغلاق السوق خلال عامي 2022 و2023.

وأشار إلى أن فتح باب الاستيراد وعودة نشاط التجميع المحلي ساهما بشكل كبير في زيادة المعروض داخل السوق المصرية، وهو ما انعكس على توازن الأسعار والطلب خلال الأشهر القليلة الماضية.

ولفت إلى أن السوق شهد مؤخرًا ظاهرة المضاربة من قبل بعض المستهلكين الذين كانوا يقومون بحجز سيارات ثم إعادة بيعها بأسعار مبالغ فيها، وهو ما تسبب في حدوث ارتفاعات غير حقيقية، مشددًا على ضرورة السيطرة على هذه الممارسات لتحقيق استقرار بالسوق وحماية المستهلكين.

وتطرق شرباص إلى مستقبل السيارات الكهربائية في مصر، قائلًا إنها ستدخل بقوة إلى السوق المحلي خلال السنوات المقبلة نظرًا لما تتمتع به من انخفاض واضح في تكلفة التشغيل واحتياجات صيانة شبه منعدمة.

لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة أن تكون هذه السيارات مرتبطة بضمان ووكيل رسمي، لضمان خدمات ما بعد البيع وحماية المستهلك من أي مشكلات تقنية محتملة قد تواجهه مع هذا النوع الجديد من السيارات.

وأنهى نائب رئيس الشعبة حديثه بالتأكيد على عودة النشاط أيضًا إلى سوق السيارات المستعملة، حيث تتفاوت الأسعار بشكل كبير وفقًا للحالة الفنية ومواصفات السيارة، وهو ما يمنح المستهلك خيارات متنوعة.

