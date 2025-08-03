كتب - محمد جمال:

تبحث فئة كبيرة من المقبلين على الشراء عن السيارات الجديدة المتاحة بمصر، وخاصة التي تعمل بناقل حركة "أوتوماتيك" والأرخص سعرًا بالسوق المصري.

وتضم القائمة التالية أسعار ومواصفات أرخص 5 سيارات جديدة بناقل حركة أتوماتيك بالسوق المصري، وتتراوح أسعارها بين 670 إلى 810 ألف جنيه.

ويمكن من خلال التقرير التالي التعرف على هذه السيارات:

بي واي دي F3

تقدم بي واي دي F3 الجديدة بناقل حركة أتوماتيك بسعر رسمي 730 ألف جنيه.

تقدم بي واي دي F3 المجمعة محليًا بمحرك 4 سلندر، سعة 1.500 سي سي، بقوة 108 حصان عند 5.800 دورة في الدقيقة، وعزم 145 نيوتن.متر عند 4.800 دورة في الدقيقة.

بروتون ساجا

تتوفر بروتون ساجا موديل 2025 الجديدة في السوق المحلي بفئة واحدة من التجهيزات، بسعر رسمي 670 ألف جنيه، مع ضمان 5 سنوات أو 150 ألف كم.

تعتمد ساجا الجديدة على محرك صغير رباعي الاسطوانات سعة 1.3 لتر بقوة 95 حصان، عزم أقصى 120 نيوتن. متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

تستطيع السيارة بفضل محركها التسارع من الثبات حتى 100 كيلومترا في الساعة خلال 14.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 155كيلومترا بالساعة.

شيري أريزو 5

تبدأ أسعار شيري أريزو 5 موديل 2026 الجديدة للفئة الأولى Basic بناقل حركة أتوماتيك من 725,000 جنيه، أما الفئة الثانية Comfort بسعر 755,000 جنيه.

تعتمد شيري أريزو 5 على سواعد محرك رباعي الاسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان، مرتبط بنوعين من نواقل الحركة الأول يدوي ويتوفر بالفئة الاولي، والثاني أوتوماتيك من 6 سرعات بتقنية CVT.

نيسان صني

تبدأ أسعار نيسان صني موديل 2026 الجديدة للفئة الأولى بناقل حركة أتوماتيك من 735 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها 780 ألف جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 810 ألف جنيه.

زودت صني 2026 بمحرك 4 سلندر سعة 1500 سي سي، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات ويدوي من 5 سرعات، بقوة 108 حصان. تتسارع من الثبات لـ 100 كم/س خلال 15.5 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.9 لتر من الوقود لكل 100 كم، وتصل السيارة إلى سرعة قصوى 178 كم/س.

شيفرولية أوبترا

تعتمد شيفرولية أوبترا موديل 2026 المجمعة محليًا على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بقوة 98 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نيوتن متر. يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي CVT من 8 سرعات.

تتوفر أوبترا 2026 الجديدة في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 745.000 جنيه للفئة الأولى، و770.000 للفئة الأعلى تجهيزًا.

اقرأ أيضًا:

أرخص سيارة جديدة 2026 في مصر.. أسعار ومواصفات

تراجع أسعار شيري تيجو 8 برو 2026 أكثر من 200 ألف جنيه بمصر

تراجع أسعار شيري تيجو 7 برو موديل 2026 بقيمة 140 ألف جنيه