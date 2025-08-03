كيا تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة بسبب قاتل.. والإصلاح مجانًا

واشنطن - (د ب أ):

تعمل شركة "كيا أمريكا" المصنعة للسيارات على سحب 201149 سيارة، بحسب مذكرة نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عبر الإنترنت.

وتستدعي كيا أنواع معينة من سيارات تيلورايد 2023- 2025، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء. ويمكن أن يترقق الشريط المطاطي في الباب وينفصل عن المركبة.

ويمكن أن يصبح الشريط المطاطي المنفصل خطرا على الطريق للسيارات الأخرى مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث.

وسوف يقوم وكلاء السيارات بفحص الشريط المطاطي واستبداله إذا ما تطلب الأمر مجانا.

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