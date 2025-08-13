كتب - محمد جمال:

أكد أسامة أبو المجد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة التجار في مصر، أن أسعار السيارات المستعملة تأثرت كثيرًا بتراجع الزيرو خلال الفترة الحالية، وتراجعت أسعار بنسب كبيرة وصلت لـ 20%.

وأضاف أبو المجد في تصريح لمصراوي، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات المستعملة خلال الفترة القادمة من 5% إلى 10%، نتيجة الهبوط المستمر بأسعار السيارات الزيرو.

ونصح رئيس رابطة التجار مالكي السيارات المستعملة بمصر، "من يغالي في سعر سيارته ويطلب أكثر من السعر المتعارف عليه بالسوق سيتعرض لخسار كبيرة مستقبلا ولا يلومن إلا نفسة".

وتابع أيو المجد، أن جميع السيارات بسوق المستعمل تراجعت أسعارها، ولكن من بين الأبرز لانسر شارك، وتويوتا كورولا، وكيا سيراتو.

وأشار أبو المجد، أن الوقت الحالي أفضل وقت لشراء سيارة جديدة أو مستعملة، موجهًا نصيحته للمشترين الجدد "لا تردد الوقت الحالي مناسب للشراء ولن يعود مرة أخرى".

