"تراجع المستعمل لا يتوقف".. بيجو 301 موديل 2020 بـ570 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

شهدت سوق السيارات المصرية خلال الشهرين الماضيين تحولات متسارعة في أسعار السيارات الجديدة وكذلك المستعمل، وذلك في إطار سباق محموم بين وكلاء السيارات الكبرى لخفض الأسعار، وسط تزايد مؤشرات المنافسة على خلفية الطروحات المحلية.

ومن بين السيارات التي تراجعت أسعارها خلال الفترة الماضية السيارة بيجو 301 ، والتي تعد واحدة من الطرازات المتاحة للبيع على الإنترنت وحققت نتائج ومبيعات قوية خلال السنوات الماضية.

تباع بيجو 301 موديل 2020 كسر الزيرو عبر منصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت بمتوسط سعري 570 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية والتجهيزات وعداد الكيلو متر في السعر النهائي.

المواصفات التفصيلية لبيجو 301 بمصر:

تعتمد السيارة الفرنسية بفئاتها الثلاث على سواعد محرك سحب طبيعي رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر بقوة 115 حصان، ويرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تأتي السيارة بطول 4.445 مم وعرض 1.953 مم و 1.474 مم و خلوص أرضي 142 مم، وتقف على عجلات رياضية قياس 15 بوصة، وتصل مساحة تخزينها الخلفية إلى 506 لتر.

تستهلك في المتوسط 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، وزودت بمواصفات أمان قياسية أبرزها، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، توزيع اليكتروني للفرامل EBD.

وتمتلك السيارة مجموعة من الكماليات تختلف باختلاف الفئة أبرزها، نوافذ كهربائية أمامية بالفئة الأولى وأمامية وخلفية بالفئات الأعلى، وعجلة قيادة متحركة في اتجاهين، مدخل USB، مشغل اسطوانات، خاصية التوصيل لاسلكيًا- بلوتوث.

كما يتوفر بالفئة الأعلى كاميرا خلفية للمساعدة على ركن السيارة، حساسات ركن خلفية، وشاشة لتشغيل الوسائط تعمل باللمس، فرش جلد، كما زودت السيارة بخاصية مثبت للسرعة، ومصابيح ضباب أمامية، وخاصية طي المقاعد الخلفية.

