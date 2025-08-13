مقارنة البيك آب.. تشتري نيسان نافارا اليابانية أم ساندستروم الإماراتية؟

كتب- محمود امين:

تتنافس شاحنات البيك أب في السوق المصري خاصة بعد تقديم السيارة ساندستورم S24 ، التي أصبحت تنافس بشكل مباشر نيسان نافارا XE ، نستعرض خلال هذا التقرير مقارنة تفصيلية بينهما:

الأداء والمحرك

نيسان نافارا XE تأتي بمحرك ديزل توربيني سعة 2.5 لتر، يولد قوة 161 حصانًا وعزم دوران 403 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات.

توفر الشاحنة سعة تحميل تصل إلى 1,182 كجم في النسخة الكابينة المفردة، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأعمال الشاقة.

ساند ستورم S24 تعتمد على محرك بنزين سعة 2.4 لتر بقوة 134 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن متر، مع ناقل حركة يدوي من 5 سرعات وخيارات دفع ثنائي أو رباعي.

أبعادها الكبيرة مع طول قاعدة عجلات 3,100 مم تمنحها ثباتًا جيدًا على الطرق الوعرة.

وسائل الأمان

نافارا XE مزودة بنظام ABS وEBD، مساعد الثبات (TSA)، التحكم الديناميكي في الثبات (VDC)، 7 وسائد هوائية، وكاميرا خلفية مع حساسات أمامية وخلفية.

كما تتضمن أنظمة HDC وHSA ونظام فرامل محدود الانزلاق (B-LSD) للأداء الأفضل على التضاريس الصعبة.

ساند ستورم S24 تقدم وسائد هوائية أمامية، نظام ABS وEBD، أحزمة أمان قابلة للتعديل، نظام تنبيه لعدم ربط الأحزمة، وقفل تلقائي عند القيادة أو عند الاصطدام.

كما تشمل قضيب حماية رياضي وقفل أمان للأطفال.

التجهيزات الخارجية والداخلية

نافارا XE تركيز أكبر على الجانب العملي مع تصميم جديد يوفر وضعية تحميل أفضل، ومساحة كبيرة للعمل.

ساند ستورم S24 تأتي بتجهيزات خارجية مثل مصابيح أمامية أوتوماتيك قابلة للتعديل، مرايا كهربائية قابلة للطي مع خاصية النقطة العمياء، جنوط 17 بوصة، وعتبة جانبية للصعود.

داخليًا توفر مقصورة رحبة لخمسة ركاب، شاشة ترفيه 9 بوصة مع GPS، نظام صوتي من 8 سماعات، ومنافذ USB و12 فولت.

الأسعار الرسمية

تقدم نافارا بسعر رسمي مليون و 350 ألف جنيه للكابينة الواحدة والتي تتسع لفردين، أما ساندستورم ذات الكابينتين تقدم بسعر رسمي 2 مليون جنيه.

اقرأ ايضاً :

في أغسطس.. أرخص 5 سيارات "أوتوماتيك" بمصر تبدأ من 705 آلاف جنيه

SN أوتوموتيف تفتح باب الحجز لأول دفعة من سيارات دونج فينج

كيا تستدعي أكثر من 200 ألف سيارة بسبب قاتل.. والإصلاح مجانًا