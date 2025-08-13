سيارات رينو موديل 2026 في مصر.. تبدأ من 699 ألف جنيه

كتب - محمد جمال:

قدمت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، موديلات 2026 لجميع طرازاتها المتوفرة بالسوق المصري خلال شهر أغسطس الجاري.

تضم علامة رينو 5 سيارات جديدة بمصر خلال الشهر الجاري تتنوع ما بين SUV وسيدان وفان، وتبدأ أسعارها من 699 ألف جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات رينو موديلات 2026 في مصر:

رينو كارديان

تقدم كارديان 2026 في السوق المصري، بثلاث فئات الأولي إيفوليوشن بسعر 849.900 جنيه، والفئة تكنو الثانية بـ899.900 جنيه، بينما تُطرح الفئة أيقونيك الأعلى تجهيزًا بـ974.900 جنيه.

رينو داستر

تتوفر رينو داستر 2026 في السوق المصري بثلاث فئات تبدأ من 1,224,900 جنيه للفئة الأولى، و 1,324,900 جنيه للفئة الثانية، و 1,399,900 جنيه للفئة للثالثة.

رينو أوسترال

تقدم رينو أوسترال 2026 في السوق المصري بـ5 فئات من التجهيزات، بأسعار تبدأ من مليون 590 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليون 770 ألف جنيه للفئة الثانية.

أما الفئة الثالثة تباع بمليون 880 ألف جنيه، فيما تباع الفئة الرابعة بمليون 990 ألف جنيه، والفئة الخامسة الأعلى تجهيزًا 2 مليون و20 ألف جنيه.

رينو ميجان

تبدأ أسعار رينو ميجان 2026 خلال أغسطس الجاري من 1.250.000 جنيه للفئة الأولى Dynamic بمحرك 1.6 L، أما الفئة Signature الثانية من ميجان سعرها الرسمي 1.350.000 جنيه بمحرك 1.6 L، والفئة الثالثة بمحرك 1.3 L Signature turbo سعرها الرسمي 1.450.000 جنيه.

رينو تاليانت

تقدم رينو تاليانت الجديدة خلال يناير الجاري بسعر رسمي يبدأ من جديد يبدأ من 699 ألف جنيه للفئة الأولى فيجن، والفئة الثانية 799 ألف جنيه.

