توقع أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن تستمر موجة التخفيضات على عدد من السيارات الجديدة خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وقال أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" إن السيارات التي تتجاوز أسعارها مليون و500 ألف جنيه وحتى ثلاثة ملايين جنيه، من المتوقع أن تتراجع بنسبة 5% خلال الفترة القادمة في السوق.

ونصح المقبلين على شراء سيارة في هذه الشريحة السعرية بالإنتظار قليلًا وعدم اتخاذ قرارها شرائها خلال الوقت الحالي حتى تستقر أسعارها.

في التقرير الآتي رصد لأبرز 10 سيارات جديدة متوفرة بالسوق تتراوح أسعارها بين 1.5 و3 ملايين جنيه:

إكسيد RX

تقدم إكسيد RX في مصر بفئتين مختلفتين بأسعار تبدأ 1.980.000 جنيه للفئة الأولى، والفئة الثانية 2.380.000 جنيه.

جيلي أوكافانجو

تقدم جيلي أوكافانجو بفئة وحيدة سعرها الرسمي مليون و639 ألف جنيه.

ستروين C5

تقدم ستروين C5 آير كروس موديل 2026 بفئتين فقط من التجهيزات، الفئة Feel with panorama ويبلغ سعرها مليون 720 ألف جنيه، والفئة Shine الأعلى تجهيزًا من C5 آير كروس بسعر رسمي بمليون 850 ألف جنيه.

إكسيد VX

تقدم إكسيد VX بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية 2.680.000 جنيه للفئة الأولى، و2.980.000 جنيه للفئة الثانية.

رينو أوسترال

يقدم الوكيل المحلي للعلامة الفرنسية رينو أوسترال بـ5 فئات من التجهيزات، 1,590,000 جنيه للفئة الأولى Evolution، و1,770,000 جنيه للفئة الثانيةTechno، و1,880,000 جنيه للفئة الثالثةIconic، و1,990,000 جنيه للفئة الرابعةEsprit Alpine، و2,020,000 جنيه للفئة الأعلى تجهيزاEsprit Alpine Black edition.

سكودا كودياك

تتوفر كودياك بأسعار تبدأ من مليونين و700 ألف جنيه للفئة Selection Loft، ومليونين 950 ألف جنيه للفئة Selection Lounge، أما الفئة Selection Suite الثالثة تباع بسعر رسمي ثلاثة ملايين و200 ألف جنيه، بينما الفئة Sportline الرابعة الأعلى تجهيزًا تباع بثلاثة ملايين و400 ألف جنيه.

بيجو 5008

تقدم بيجو 5008 الجديدة موديل 2026 في مصر بفئتين من التجهيزات بأسعار رسمية تبدأ من 2 مليون و 425 ألف جنيه للفئة الأولى Allure، أما الفئة الثانية GT الأعلى تجهيزاً قدمت مقابل 2 مليون و 675 ألف جنيه.

بايك X7

X7 الصينية موديل 2025 بسعر يبدأ من مليون و574 ألف و900 جنيه للفئة الأولي Highline، ومليون 649 ألف و900 جنيه للفئة الثانية Topline، ومليون و724 ألف و900 جنيه للفئة الثالثة Premium.

تويوتا فورتشنر

تتوفر تويوتا فورتشنر المجمعة في مصر، بأسعار تبدأ من 3.4 مليون جنيه للفئة الصغيرة 2X4 و 3.7 مليون جنيه للفئة الأولى رباعية الدفع، و3.9 مليون جنيه للفئة رباعية الدفع الأعلى تجهيزًا.

بيجو 3008

تقدم بيجو 3008 الجديدة بسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و 200 الف جنيه للفئة Allure الأولى، و 2 مليون و 460 الف جنيه للفئة GT الأعلى تجهيزًا.

