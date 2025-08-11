شعبة قطع غيار السيارات توضح أسباب عدم انخفاض الأسعار رغم تراجع الدولار

كتب- محمود أمين :

أكد مصدر مسؤول داخل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، أن الأسعار تشهد حالة من الاستقرار والثبات منذ شهر فبراير الماضي، مرجعًا ذلك إلى انتظام عمليات الاستيراد وتوافر المخزون لدى الموزعين والتجار.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر إسمه في تصريحات لـ"مصراوي"، أن هذا الاستقرار من المرجح أن يستمر حتى نهاية العام الجاري، خاصة مع استمرار تدفق الشحنات المستوردة ووجود وفرة في المعروض بمختلف الفئات والماركات.

وحول التوقعات بانخفاض الأسعار نتيجة تراجع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، نفى المصدر صحة هذا التصور، مشيرًا إلى أن أسعار قطع الغيار عالميًا تشهد زيادات في بلد المنشأ، وهو ما ينعكس على التكلفة النهائية في السوق المحلي، حيث يتم تعويض أي فروق في أسعار الصرف بهذه الزيادات.

ولفت المصدر إلى أن سوق قطع الغيار في مصر لا يعاني حاليًا من أي نقص في المكونات الأساسية، بل يتوفر للعملاء خيارات متعددة تتناسب مع مختلف الميزانيات، وهو ما يعزز من استقرار الأسعار ويحافظ على توازن السوق.

يذكر أن سعر صرف النقد الأجنبي تراجع مقابل الجنيه المصري من متوسط 51.80 جنيه للدولار في الربع الأول إلى 48.40 جنيه في أغسطس الجاري، وهو التراجع الأكبر الذي يشهده السوق منذ قرابة عام.

