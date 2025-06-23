قبل الشراء.. تعرف على أسعار أرخص سيارة كورية موديل 2026 في مصر

القاهرة - (مصراوي):

تعد السيارة هيونداي أكسنت RB سيدان العائلية موديل 2026، أرخص سيارة ركوب "ملاكي" جديدة في عائلة السيارات الكورية الجنوبية بالسوق المحلي خلال شهر يونيو الجاري.

تتوفر أكسنت RB التي تقوم هيونداي بالتعاون مع جي بي أوتو بتجميعها في مصر، تتوفر بـ5 فئات وأسعارها تبدأ من 799.900 جنيه للفئة الأولى والثانية 829.900 جنيه والثالثة 875.000جنيه، والرابعة 895.000 جنيه والخامسة 930.000 جنيه.

تعتمد هيونداي أكسنت RB على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/متر.

يبلغ طول السيارة 4.370 ملم، وعرضها 1.705، وارتفاعها الإجمالي 1.455 ملم، وارتفاع الخلوص الأرضي 156 ملم، وسعة التخزين الخلفية "الشنطة" 389 مترًا مكعبًا.

تقف النسخة الأحدث من سيارة هيونداي السيدان على عجلات معدنية قياس 15 بوصة، وعجلات رياضية قياس 15-16 بوصة مخصصة للنسخ الأعلى تجهيزًا.

وعن تجهيزات الأمان، فهي مزودة بوسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، كاميرا للرؤية الخلفية، حساسات ركن خلفية، مصابيح ضباب أمامية.

تمتلك أكسنت RB عددًا كبيرًا من الكماليات علي رأسها، شاشة لعرض البيانات أمام السائق قياس 3.5 بوصة، شاشة للتحكم في أنظمة الترفيه تعمل باللمس قياس 7 بوصة، تكييف هواء يدوي،

ويتوفر بالفئات الأعلى تكييف أوتوماتيك، مرايات كهربائية جانبية مزودة بإشارات، مثبت للسرعة، عجلة قياده متعددة المهام، مخرج توصيل USB-AUX، خاصية التوصيل اللاسلكي – بلوتوث.​

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