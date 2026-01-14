رينو تطلق سيارتها Filante الفارهة موديل 2027 بسعر يعادل 1.3 مليون جنيه

رسميًا.. طرح شيفرولية كابتيفا الكهربائية لأول مرة في مصر

بعد انطلاقها رسميًا.. شيفرولية سبارك تنضم لأرخص 5 سيارات كهربائية بمصر

باريس - (د ب أ):

أعلنت شركة رينو الفرنسية الرائدة في صناعة السيارات، عن إطلاق سيارتها Filante الفارهة الجديدة نظير سعر يبدأ من نحو 25 ألف يورو (مليون و373 ألف جنيه مصري) تقريبًا.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن سيارتها Filante الكروس أوفر الجديدة، والتي تجمع بين سمات موديلات الكومبي والموديلات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، تأتي بطول يناهز خمسة أمتار، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.82 متر، ما يجعلها تتمتع بالرحابة.

دفع هجين

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة Filante على منظومة دفع هجين بالكامل تتألف من محرك احتراق داخلي تربو بسعة 1.5 لتر ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية تبلغ 184 كيلووات/250 حصان.

وبفضل تزويدها ببطارية احتياطية بسعة تقارب 2 كيلووات/ساعة ونظام استعادة الطاقة أثناء الكبح في حركة المرور داخل المدينة، تستطيع السيارة Filante الهجينة قطع مسافات طويلة بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط.

كما تم تزويد السيارة الكروس أوفر بشبكة أكثر شمولا من أنظمة مساعدة السائق، وقُمرة قيادة جديدة، والتي تتضمن لأول مرة شاشة للراكب الأمامي.

اقرأ أيضًا:

سيارة تتعطل كلما اشترى صاحبها آيس كريم.. وجنرال موتورز تكشف السبب

عقل سيارات شاومي يثير المخاوف في 2025: حرق 4 صينيين وغرق في نهر

حقيقة طرح تويوتا سيارة جديدة في مصر بسعر 555 ألف جنيه.. فيديو وصور

الذكاء الاصطناعي يتحدث عن مزايا وعيوب "بجاج كيوت".. وهل تصلح للعائلات؟

يخدم بالقاهرة و6 مدن أخرى.. تعرف على تكلفة ركوب "التاكسي الطائر" في مصر

صدق أو لا تصدق| هيونداي أكسنت RB مستعملة بسعر أعلى من الزيرو 2026