نيو تكشف عن ET9 الفارهة لمنافسة سيارات أودي وبنتلي ومرسيدس

بكين - (د ب أ):

كشفت شركة "نيو" (Nio) النقاب عن أيقونتها ET9 الفارهة الجديدة، التي ستشعل نار المنافسة مع الموديلات الفاخرة من مرسيدس وبي إم دبليو وأودي وبنتلي.

وأوضحت الشركة الصينية أن أيقونتها ET9 الصالون تأتي بطول 5.32 متر، بينما يبلغ طول قاعدة العجلات 3.25 متر، مما يوفر رحابة كبيرة في الجزء الخلفي من المقصورة الداخلية، والذي يشتمل على مقاعد استلقاء ومقصورة حرارية وخزنة مدمجة.

هيكل ذكي

وتتميز السيارة ET9 الجديدة بهيكل SkyRide الذكي مع نظام هيدروليكي جديد ونظام التوجيه السلكي بدون أي اتصال ميكانيكي بالعجلات.

ويضمن هذا الهيكل المتطور التغلب على مطبات السرعة وتعويض انفجار الإطارات حتى عند السير بسرعة عالية على الطرق السريعة، بالإضافة إلى الحفاظ على ثبات السيارة أثناء القيادة على الطرق المرصوفة بالحصى.

وعلى صعيد الدفع، تعتمد السيارة ET9 الفارهة على سواعد محركين كهربائيين بقوة 520 كيلووات/707 حصان. وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة بسرعة قصوى تبلغ 220 كلم/س.

وتتوفر للسيارة بطارية سعة 100 أو 120 كيلووات ساعة، مع مدى سير يصل في أحسن الأحوال إلى 750 كلم.

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