جميل للسيارات تطلق عرضًا خاصًا لمالكي فورد خلال رمضان

كتب : محمد جمال

01:20 م 11/03/2026

فورد

أعلنت شركة جميل للسيارات، الممثل الرسمي لخدمات ما بعد البيع لعلامة فورد في مصر، إطلاق حملتها الرمضانية الجديدة تحت شعار “مكملين معاكم في رمضان”، والتي تستهدف تعزيز تجربة خدمات ما بعد البيع لمالكي سيارات فورد والحفاظ على كفاءة سياراتهم خلال شهر رمضان.

وتقدم الشركة ضمن الحملة عرضًا خاصًا لعملائها يتمثل في خصم بنسبة 50% على تغيير زيت المحرك من علامة توتال إنيرجيز، وذلك عند زيارة مراكز الخدمة المعتمدة التابعة للشركة.

وأكدت الشركة أن الحملة تأتي في إطار حرصها على تقديم خدمات ما بعد البيع وفق أعلى المعايير الفنية المعتمدة عالميًا، بما يضمن الحفاظ على كفاءة السيارات وقيمتها على المدى الطويل، إلى جانب توفير تجربة خدمة متكاملة تلبي احتياجات العملاء.

وتشمل الحملة مراكز خدمة جميل للسيارات في عدد من المواقع الحيوية، من بينها القطامية والعبور وأبورواش، كما تستهدف بشكل خاص طرازات فورد الأوروبية بداية من موديلات 2015 وحتى موديلات 2023.

