فولكس فاجن تعلن انهيار أرباحها في آخر ستة أشهر من 2025

كتب : مصراوي

02:43 م 10/03/2026

فولكس فاجن

فولفسبورج - (د ب أ):

تراجع صافي أرباح مجموعة فولكس فاجن الألمانية للسيارات خلال العام الماضي بنحو النصف.

وأعلنت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا في مقرها بفولفسبورج الثلاثاء، أن نتيجة المجموعة بعد احتساب الضرائب في عام 2025 انخفضت بنحو 44% مقارنة بعام 2024، من 12.4 مليار يورو إلى 6.9 مليار يورو.

وبحسب البيانات، تراجعت الإيرادات أيضا بنسبة 0.8% لتصل إلى نحو 322 مليار يورو.

لكن أداء فولكس فاجن في الربع الأخير من 2025 كان أفضل مقارنة بالأشهر التسعة الأولى؛ ففي الربع الثالث كانت المجموعة قد انزلقت بعمق إلى المنطقة السلبية وسجلت خسارة تجاوزت مليار يورو.

ويرجع ذلك بالأساس إلى الأعباء المرتبطة بالشركة التابعة لها "بورشه" نتيجة التحول في الاستراتيجية نحو تمديد الاعتماد على محركات الاحتراق، وهو ما انعكس على الشركة الأم. كما جاءت أعباء إضافية بمليارات اليورو نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية.

وفيما يتعلق بالمبيعات، تراجع أداء المجموعة في عام 2025 قليلا إلى أقل من تسعة ملايين مركبة. فقد سلمت الشركة عالميا 8.98 مليون مركبة من مختلف علامات المجموعة، أي أقل بنسبة 0.5% مقارنة بالعام السابق.

وعلى الرغم من أن المجموعة سجلت نموا في أوروبا، فإن ذلك لم يكن كافيا لتعويض التراجع في الصين وأمريكا الشمالية

