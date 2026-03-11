إعلان

تطور قضائي جديد في اتهام الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين بسرقة سيدة بالإكراه

كتب : أحمد عادل

02:00 م 11/03/2026

الفنانة جيهان الشماشرجي

حددت محكمة الاستئناف جلسة 26 مارس الجاري لنظر أولى جلسات الفنانة جيهان الشماشرجي و4 آخرين - مخلى سبيلهم - في اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه.

وكانت نيابة وسط القاهرة قد قررت إحالة الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين، مخلى سبيلهم، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه.

تحقيقات النيابة مع الفنانة جيهان الشماشرجي

وجهت النيابة العامة إلى المتهمين: جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، تهمة سرقة منقولات المجني عليها أميمة محمد بطريق الإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على منقولات مملوكة للمجني عليها، وحال مقاومتها لهم ومحاولتها منعهم من الاستيلاء عليها، قام قائد السيارة بصدمها، ما أسفر عن إصابتها وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة من الفرار من مكان الواقعة والاستيلاء على المنقولات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

الفنانة جيهان الشماشرجي جيهان الشماشرجي سرقة منقولات النيابة العامة

