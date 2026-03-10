بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر

بعد طرح #5.. تعرف على أسعار جميع سيارات سمارت في مصر

أقرت اليوم الثلاثاء، وزارة البترول والثروة المعدنية تحريكًا بأسعار بعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة ثابتة 3 جنيهات لسعر اللتر والمتر المكعب.

وبحسب المعلن من الوزارة فقد ارتفعت أسعار لتر بنزين أوكتان 95 من من 21 إلى 24 جنيه للتر، وبنزين أوكتان 92 ارتفع إلى 22.25 جنيه للتر بعد أن كان يباع بـ19.25 جنيه، وبنزين أوكتان 80 ارتفع إلى 20.75 جنيه مقارنة بـ17.75 قبل الزيادة.

كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 20.50 جنيه للتر بدلًا من 17.50 جنيه، وبالمثل ارتفع الغاز الطبيعي إلى 13 جنيه بدلًا من 10 جنيهات للمتر المكعب.

وأكدت البترول أن ذلك الزيادة تأتي جراء الوضع الاستثنائي للتطورات الجيوسياسية بالشرق الأوسط وتأثيراتها على أسعار الطاقة العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع كبير في تكلفة الاستيراد والإنتاج المحلي.

ومع ارتفاع أسعار الوقود يبحث الكثير من المقبلين على شراء سيارة جديدة عن السيارات الأقل استهلاكًا للوقود والموفرة في التشغيل؛ ويرصد التقرير الآتي أبرز 5 سيارات موفرة للاستهلاك بالسوق المصري في 2026:

سوزوكي سويفت

تعتمد سيارة سوزوكي الصغيرة على سواعد محرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1.2 لتر وينتج قوة 81 حصان و111 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة 5سرعات CVT أوتوماتيك.

واستنادًا إلى قوة محركها تستطيع سوزوكي سويفت إلى سرعة قصوى تصل إلى 165 كم/س، وتستهلك 3.8 لتر من الوقود لكل 100 كم في ظروف القيادة العادية.

تقدم بفئتين من التجهيزات وتبدأ من 775 ألف جنيه للفئة الأولى و 800 ألف جنيه للفئة الثانية.

نيسان جوك



تعتمد السيارة على منظومة حركة إقتصادية وشبابية تشمل محرك 1000 سي سي تيربو مكون من 3 أسطوانات يولد قوة 115 حصان وعزم دوران 200 نيوتن متر مع ناقل حركة أوتوماتيكي DCT بــ7 سرعات دفع أمامي.

وتستهلك 4.8 لتر من الوقود لكل 100 كم .

تقدم نيسان جوك الفئة Acenta نحو 1,019,900 جنيه، بينما جاءت الفئة Tekna بسعر 1,124,900 جنيه، وسجلت فئتا Tekna N-Design وTekna N-Sport نحو 1,174,900 جنيه لكل منهما.

رينو تاليانت

تعتمد رینو تالیانت على محرك تربو سعة 1.0 لتر یولد قوة 100 حصان وعزم دوران يبلغ 140 نیوتن متر متصل بناقل حركة أوتوماتيكيCVT .

وتستهلك 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تبدأ أسعار رينو تاليانت 2026 الجديدة في مصر من 675 ألف جنيه للفئة الأولى ايفوليوشن، والفئة الثانية تكنو أصبح سعرها 725 ألف جنيه.

بروتون ساجا

تعتمد بروتون ساجا على محرك 1300 سي سي بقوة 95 حصان و عزم دوران 120 نيوتن/متر ،وتأتي ساجا بناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات مزود بتقنية VVT،مع إستهلاك متوسط للوقود.

وتستهلك 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

ووفقًا لآخر قائمة معلنة من الوكيل المحلي للعلامة الماليزية، تباع بروتون ساجا خلال الشهر الجاري بفئة واحدة من التجهيزات بسعر رسمي 599.900 جنيه.

رينو كارديان

تعتمد كارديان على محرك صغير ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.0 لتر تيربو يولد 100 حصان و142 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيك. وتأتي بأبعاد مدمجة بطول 4.120 متر وقاعدة عجلات 2.604 متر وخلوص أرضي مرتفع 209 مم، فيما تبلغ سعة صندوق الأمتعة 410 لترات وخزان الوقود 50 لترًا.

وتستهلك 5.6 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تبدأ أسعار رينو كارديان 2026 الجديدة بالسوق المصري من 800 ألف جنيه للفئة Evolution، والفئة Techno الثانية 850 ألف جنيه، أما الفئة Iconic الثالثة الأعلى تجهيزًا سعرها 900 ألف جنيه.

