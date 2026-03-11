أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن الحكومة الإسبانية قررت عزل سفيرتها في إسرائيل، آنا سالومون بيريز، وفقًا لما نشر يوم الأربعاء في الجريدة الرسمية للدولة (BOE).

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن القرار الذي تم اتخاذه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، يعني أن إسبانيا سحبت السفيرة نهائيًا من تل أبيب، مما يترك منصب رئاسة البعثة الدبلوماسية شاغرًا ويخفض تمثيلها إلى مستوى قائم بالأعمال.

وحسب وسائل الإعلام: "فإن القرار، الذي كان وزارة الخارجية قد قاومته حتى الآن، يضع السفارة الإسبانية في إسرائيل في نفس وضع السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي تديرها قائمة بالأعمال منذ مايو 2024، عندما سحبت حكومة نتنياهو سفيرتها روديكا راديان-جوردون".

وفي سبتمبر الماضي تم استدعاء سفيرة إسبانيا لدى إسرائيل، لإجراء مشاورات احتجاجًا على تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية، جيديون ساعر، الذي وصف الحكومة الإسبانية بأنها “معادية للسامية”، ومنذ ذلك الحين كانت في إسبانيا.

وأكدت مصادر دبلوماسية نشرتها وسائل إعلام إسبانية، أن عزلها لا علاقة له بأدائها، وهو ما يعكسه أيضًا الجريدة الرسمية، التي تشكرها على الخدمات المقدمة. ويأتي القرار، ذو الطابع السياسي، ليعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي ازدادت بعد حرب السابع من أكتوبر والعدوان على غزة.