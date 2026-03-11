إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

كتب : وكالات

02:10 م 11/03/2026

إسبانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن الحكومة الإسبانية قررت عزل سفيرتها في إسرائيل، آنا سالومون بيريز، وفقًا لما نشر يوم الأربعاء في الجريدة الرسمية للدولة (BOE).

ووفقا لوسائل الإعلام الإسبانية، فإن القرار الذي تم اتخاذه في آخر اجتماع لمجلس الوزراء، يعني أن إسبانيا سحبت السفيرة نهائيًا من تل أبيب، مما يترك منصب رئاسة البعثة الدبلوماسية شاغرًا ويخفض تمثيلها إلى مستوى قائم بالأعمال.

وحسب وسائل الإعلام: "فإن القرار، الذي كان وزارة الخارجية قد قاومته حتى الآن، يضع السفارة الإسبانية في إسرائيل في نفس وضع السفارة الإسرائيلية في إسبانيا، التي تديرها قائمة بالأعمال منذ مايو 2024، عندما سحبت حكومة نتنياهو سفيرتها روديكا راديان-جوردون".

وفي سبتمبر الماضي تم استدعاء سفيرة إسبانيا لدى إسرائيل، لإجراء مشاورات احتجاجًا على تصريحات رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية، جيديون ساعر، الذي وصف الحكومة الإسبانية بأنها “معادية للسامية”، ومنذ ذلك الحين كانت في إسبانيا.

وأكدت مصادر دبلوماسية نشرتها وسائل إعلام إسبانية، أن عزلها لا علاقة له بأدائها، وهو ما يعكسه أيضًا الجريدة الرسمية، التي تشكرها على الخدمات المقدمة. ويأتي القرار، ذو الطابع السياسي، ليعمق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والتي ازدادت بعد حرب السابع من أكتوبر والعدوان على غزة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب في إيران إيران وأمريكا هجمات على الخليج سفيرة إسبانيا في إسرائيل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد غياب 12 عامًا.. ليلى طاهر تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"
دراما و تليفزيون

بعد غياب 12 عامًا.. ليلى طاهر تتصدر تريند محرك البحث "جوجل"
وزير التموين: إطلاق القافلة رقم 16 من المساعدات العاجلة لقطاع غزة
أخبار مصر

وزير التموين: إطلاق القافلة رقم 16 من المساعدات العاجلة لقطاع غزة
النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
جنة الصائم

النهارده كام رمضان؟.. اعرف موعد الليالي الوترية وليلة القدر
"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
دراما و تليفزيون

"إحنا مش أجانب"..فريدة سيف النصر تنتقد بعض مشاهد في دراما 2026
إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
شئون عربية و دولية

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسبانيا تعلن سحب سفيرها من تل أبيب وتخفض تمثيلها الدبلوماسي في إسرائيل
السكة الحديد تُشغل قطارات إضافية خلال عيد الفطر.. تعرف مواعيدها