وزير الصحة يستعرض الخطة الاستثمارية 2026/2027 لتعزيز المشروعات الصحية

كتب : أحمد جمعة

03:02 م 11/03/2026

جانب من الإجتماع

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع قيادات الوزارة لاستعراض مقترحات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، بهدف تعزيز الإنفاق على المشروعات الصحية ذات الأولوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، في إطار دعم رؤية مصر 2030.

وبحسب بيان، شدد الوزير على أهمية توجيه التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، وتحديث المستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الحديثة، مع التركيز على استكمال مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات المستهدفة، ودعم خدمات الصحة العامة والقطاع الوقائي للحد من انتشار الأمراض.

كما وجه الوزير بتسريع وتيرة التحول الرقمي الصحي، وتطوير مكاتب الصحة، وتحسين نظم إدارة البيانات لرفع كفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، بما يضمن تقديم رعاية صحية شاملة ومستدامة، تنعكس إيجاباً على صحة المواطن المصري وبناء مجتمع أكثر إنتاجية.

الخطة الاستثمارية البنية التحتية المشروعات الصحية

