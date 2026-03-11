إعلان

تعرف على أسعار ومواصفات شيري تيجو 4 برو 2026 بعد الزيادة الجديدة

كتب : جمال محمد

02:25 م 11/03/2026

شيري-تيجو-4-برو

تقدم جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شيري" Chery التجارية في مصر، السيارة تيجو 4 برو موديل 2026 بزيادة 20 ألف جنيه خلال شهر مارس الجاري.

ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 895 ألف جنيه للفئة كمفورت المزودة بناقل حركة CVT، والفئة لاكجري سعرها الرسمي 935 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو تباع بمليون جنيه.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات شيري تيجو 4 برو الجديدة في مصر بعد الزيادة :

تعتمد السيارة المجمعة محليًا على نسختين من المحركات الأول سعة 1500 سي سي تنفس طبيعي يولد قوة 111 حصان وعزم دوران 132 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT، والمحرك الثاني تربو 1500 سي سي يولد قوة 145 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر.

تبلغ أبعاد السيارة الرسمية 4.318 مم للطول، ارتفاعها 1.662 مم، وعرضها 1.831 مم، مع ارتفاع عن الأرض يبلغ 180 مم وقاعدة عجلات تبلغ 2.630 مم.

السيارة مجهزة بشاشة عرض تعمل باللمس قياس 10.25 بوصة تدعم آبل كار بلاي واندرويد أوتو، نظام إضاءة داخلية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، تكييف أوتوماتيكي.

وتمتلك مصابيح LED، فتحة سقف، مقاعد كهربائية للسائق، تجهيزات الإضاءة مصابيح إضاءة نهارية، إشارات جانبية LED، تعديل ارتفاع الكشافات الأمامية كهربائيا، مصابيح أمامية بإضاءة LED.

كما جهزت السيارة بنظام المفتاح الذكي، فتح السيارة بدون مفتاح، إدارة المحرك عن بعد، فتحة سقف كهربائية.

شيري تيجو 4 برو جي بي أوتو Chery 

