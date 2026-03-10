كوبرا الإسبانية تطلق سيارتها الكهربائية Born المدمجة في الأسواق.. صور

بعد طرح #5.. تعرف على أسعار جميع سيارات سمارت في مصر

بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر

مدريد - (د ب أ):

أعلنت شركة كوبرا عن إطلاق سيارتها الكهربائية Born الجديدة، التي تنتمي إلى فئة السيارات المدمجة ذات الطابع الرياضي.

تعديلات كوبرا Born التصميمية

وأوضحت الشركة الإسبانية أن السيارة Born الجديدة حصلت على تعديلات تصميمية واضحة في المقدمة والمؤخرة تمنحها مظهرا أكثر حدة.

ورغم احتفاظ الهيكل بتصميمه خماسي الأبواب المعروف، إلا أن اللمسات الجديدة تضفي مظهرا أكثر حداثة.

ويبلغ طول السيارة الآن 4316 ملم، أي أقصر قليلا من السابق، بينما بقي العرض عند 1809 ملم والارتفاع عند 1540 ملم تقريبا دون تغيير. كذلك لم يتغير حجم صندوق الأمتعة، الذي لا يزال يوفر سعة 385 لترا.

وتبرز التعديلات الجديدة بشكل خاص في الكشافات الأمامية؛ إذ حصلت على تصميم جديد مع تصميم ضوئي مميز يتكون من ثلاثة عناصر مثلثة في كل جانب. وتمتد إضاءة LED النهارية بشكل أكبر نحو الأسفل لتعزز الطابع الرياضي للمقدمة.

كما تتوفر اختياريا كشافات Matrix LED القادرة على التكيف أوتوماتيكيا مع حركة المرور وتجنب إبهار السائقين القادمين في الاتجاه المعاكس، كما أصبح مدخل الهواء السفلي أكبر حجما ليمنح السيارة حضورا أكثر هجومية. ولا يزال اللون النحاسي المميز للعلامة حاضرا في بعض التفاصيل مثل المشتت الأمامي وفتحات الهواء الجانبية.

أما في الخلف، فحصلت السيارة على مصد جديد مع ناشر هواء أكثر بروزا، إضافة إلى شريط إضاءة LED ممتد يتوسطه شعار العلامة المضيء.

ومن التفاصيل العملية الجديدة توافر وصلة جر اختيارية تُثبت خلف لوحة الأرقام، التي يمكن طيها للأسفل. ومع ذلك، لا يسمح الطراز بسحب المقطورات؛ إذ صُممت هذه الوصلة أساسا لتركيب حوامل الدراجات.

وشمل التحديث أيضا مجموعة من الألوان الجديدة، أبرزها اللون Timanfaya Grey ، الذي يمنح السيارة مظهرا عصريا. كما تتوفر خمسة تصاميم مختلفة للعجلات بأحجام تتراوح بين 19 و20 بوصة، مع إطارات جديدة بعرض235 ملم جرى ضبطها لتحسين التماسك على الطريق، وهو عنصر مهم في السيارات الكهربائية ذات العزم الفوري.

مقصورة كوبرا Born الداخلية

وفي المقصورة الداخلية حصلت السيارة على تحديثات مهمة، أبرزها شاشة عدادات رقمية أكبر بقياس 25ر10 بوصة بدلا من الشاشة السابقة الصغيرة، ما يسهل قراءة المعلومات أثناء القيادة. كما تتوفر شاشة Head-up بالواقع المعزز كخيار إضافي، والتي تعرض بيانات الملاحة والمعلومات المهمة مباشرة في مجال رؤية السائق.

وتحافظ شاشة نظام المعلومات والترفيه على قياس 12.9 بوصة، لكنها تعمل الآن ببرنامج جديد مبني على نظام Android من جوجل، ما يوفر واجهة أكثر حداثة واتصالا أفضل بالخدمات الرقمية.

كما جرى تحسين المواد المستخدمة في المقصورة مع زيادة نسبة المواد المعاد تدويرها وإضافة أقمشة وزخارف جديدة تمنح المقصورة طابعا أكثر راحة وحداثة.

وفي مجال الصوتيات، تعاونت كوبرا مع شركة سينهايزر الألمانية الشهيرة لتطوير نظام صوتي جديد يعتمد على تقنيةContrabass ، كما يمكن للنظام تشغيل أصوات قيادة خاصة يتم توليدها عبر مكبرات الصوت.

وعلى صعيد الشحن، توفر منافذ USB-C الأمامية قدرة تصل إلى 90 وات، بينما يحصل ركاب المقاعد الخلفية على منافذ بقدرة 45 وات. كما يدعم الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية قدرة تصل إلى 15 وات، مع إضافة فتحات تهوية جديدة للركاب في الخلف لتحسين الراحة داخل المقصورة.

وفيما يتعلق بأنظمة المساعدة، حصلت السيارة على تحديث لنظام Travel Assist 3.0 ، الذي أصبح يعتمد على ما يسمى ببيانات السرب، أي الاستفادة من معلومات سيارات أخرى لتحليل حركة المرور بشكل أفضل.

كما أضيف نظام المساعدة عند التقاطعات ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي. وتدعم السيارة كذلك المفتاح الرقمي، ما يسمح بفتح السيارة وتشغيلها عبر الهاتف الذكي.

نظام دفع كوبرا Born

وعلى صعيد الدفع، تتوفر السيارة Born بقوة تبدأ من 125 كيلووات/170 حصان مع بطارية بسعة 50 كيلووات/ساعة، والتي توفر مدى قيادة يصل إلى نحو 400 كلم.

وتصل هذه القوة في قمة برنامج الدفع إلى240 كيلووات/326 حصان، مع عزم دوران يبلغ 545 نيوتن متر.

وبفضل نظام Launch Control تتسارع السيارة من0 إلى 100 كلم/س في غضون 5.4 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى200 كلم/س. وتحقق هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى600 كلم