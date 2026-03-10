إعلان

رينو الفرنسية تطلق 36 طرازًا جديدًا بحلول 2030

كتب : مصراوي

02:30 م 10/03/2026 تعديل في 02:32 م

رينو الفرنسية

باريس - (د ب ا):

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إطلاق 36 طرازا جديدا بحلول 2030 ضمن استراتيجيتها الجديدة " فوتور ايدي".

وقالت الشركة إنها ستسرع الخطط لتكنولوجية لجميع التقنيات التكنولوجية الرئيسية، كما ستحدد أهدافا طموحة للغاية بشأن الأداء التشغيلي مع الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي.

وتسعى رينو أن تحقق انتعاشا في النتائج المالية على المدى المتوسط، بحيث يتراوح الهامش التشغيلي ما بين 5% و 7% .

وتسعى رينو لأن تصبح شركة رائد لصناعة السيارات على مستوى العالم. وتخطط رينو لإطلاق 22 طرازًا جديدا في أوروبا من بينها 16 سيارة كهربائية و 14 طرازًا في الأسواق الدولية.

وبحلول 2030، تسعى رينو لبيع أكثر من مليوني سيارة سنويًا، نصفهم خارج أوروبا، وأن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية 100% في أوروبا و 50% خارج أوروبا.

رينو الفرنسية سيارات رينو رينو

وزير الإعلام: رفع الأسعار قرار اضطراري.. والحكومة تستهدف إسعاد المواطنين
ننشر تعريفة الركوب الجديدة بالقليوبية بعد زيادة أسعار الوقود - صور
أصابع الحوثيين "على الزناد" دون إطلاق النار.. لماذا غابوا عن حرب إيران؟
نبأ سار من الترجي التونسي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي
لماذا تخلت واشنطن عن "البعبع النووي" لتبرير حرب إيران؟
