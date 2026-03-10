رينو الفرنسية تطلق 36 طرازًا جديدًا بحلول 2030

باريس - (د ب ا):

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات اليوم الثلاثاء أنها تعتزم إطلاق 36 طرازا جديدا بحلول 2030 ضمن استراتيجيتها الجديدة " فوتور ايدي".

وقالت الشركة إنها ستسرع الخطط لتكنولوجية لجميع التقنيات التكنولوجية الرئيسية، كما ستحدد أهدافا طموحة للغاية بشأن الأداء التشغيلي مع الاستخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي.

وتسعى رينو أن تحقق انتعاشا في النتائج المالية على المدى المتوسط، بحيث يتراوح الهامش التشغيلي ما بين 5% و 7% .

وتسعى رينو لأن تصبح شركة رائد لصناعة السيارات على مستوى العالم. وتخطط رينو لإطلاق 22 طرازًا جديدا في أوروبا من بينها 16 سيارة كهربائية و 14 طرازًا في الأسواق الدولية.

وبحلول 2030، تسعى رينو لبيع أكثر من مليوني سيارة سنويًا، نصفهم خارج أوروبا، وأن تبلغ مبيعات السيارات الكهربائية 100% في أوروبا و 50% خارج أوروبا.

