أوبل تطلق سيارتها Frontera الجديدة في الأسواق.. أسعار ومواصفات

كتب : مصراوي

12:20 م 10/03/2026
روسيلسهايم - (د ب أ):

أعلنت شركة أوبل الألمانية المتخصصة في صناعة وتطوير السيارات، عن إطلاق سيارتها Frontera الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة.

ويبدأ سعر السيارة Frontera الجديدة من 24 ألف و190 يورو (مليون و461 ألف جنيه مصري) تقريبًا، وذلك في نسخة الدفع الهجين المعتدل بقوة 81 كيلووات/110 حصان.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة Frontera الجديدة تأتي بالعديد من التحسينات، وذلك بهدف تعزيز مستوى الراحة والتجهيزات التقنية في الطراز. ومن أبرز الإضافات الجديدة إمكانية تهيئة درجة حرارة المقصورة مسبقا في النسخة الكهربائية من السيارة.

ويمكن للسائق ضبط درجة الحرارة قبل بدء الرحلة عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال الشاشة اللمسية داخل السيارة، ما يسمح بالحصول على درجة الحرارة المطلوبة مسبقا دون التأثير على مدى القيادة أثناء السير.

كما أضافت الشركة حزمة تجهيزات تقنية جديدة لطرازGS ، وتشمل هذه الحزمة كشافات أمامية بتقنية LED وقضبان سقف سوداء، إلى جانب نظام التشغيل بدون مفتاح Keyless Start.

وتضم حزمة المعلومات والترفيه مجموعة من التجهيزات العملية، من بينها كاميرا خلفية بزاوية رؤية130 درجة ونظام ملاحة، مع دعم ربط الهواتف الذكية عبر Apple CarPlay وAndroid Auto، إضافة إلى إمكانية الشحن اللاسلكي للهاتف الذكي.

كما أضافت الشركة لونا جديدا إلى قائمة الطلاءات المتوفرة للسيارة البالغ طولها 39ر4 متر؛ حيث تتألق السيارة بلون أزرق معدني جديد.

