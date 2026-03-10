أرخص 6 سيارات كهربائية في مصر موديل 2026.. تعرف عليها

بعد طرح #5.. تعرف على أسعار جميع سيارات سمارت في مصر

بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر

شهد سوق السيارات المصري خلال العامين الأخيرين توسعًا كبيرًا في قطاع السيارات الكهربائية، ما أتاح للكثير من المقبلين على الشراء خيار التحول من السيارات التقليدية إلى الطرز الكهربائية النظيفة.

ويرتفع البحث عن أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية مع كل زيادة في أسعار المشتقات البترولية، إذ أن السيارات الكهربائية تعد أرخص في تكاليف التشغيل والصيانة وغيرها.

واليوم، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، زيادة أسعار المشتقات البترولية بأنواعها والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة ثابتة 3 جنيهات، وبذلك يصبح سعر لتر السولار 20.50 جنيه للتر بدلًا من 17.50 جنيه، والمتر المكعب للغاز الطبيعي بات 13 جنيه بدلًا من 10 جنيهات.

وارتفع سعر لتر بنزين أوكتان 95 من 21 إلى 24 جنيه للتر، وبنزين أوكتان 92 ارتفع إلى 22.25 جنيه للتر بعد أن كان يباع بـ19.25 جنيه، وبنزين أوكتان 80 ارتفع إلى 20.75 جنيه مقارنة بـ17.75 قبل الزيادة.

في التقرير الآتي أرخص 6 سيارات كهربائية موديل 2026 متاحة في مصر

دونج فينج بوكس

تعد من أبرز الخيارات الكهربائية في مصر وأرخصها سعرا، فهي متاحة بأسعار 770 ألف جنيه للنسخة بمدى 330كم، وتصل إلى 870 ألف جنيه للنسخة بمدى 430 كم.

تعمل دونج فينج بوكس بمحرك كهربائي يولد قوة 70 وات (95 حصان) وعزم دوران 160 نيوتن متر، وتدعم الشحن السريع،ببطاريتين بسعة 300 كم و430 كم.

إم جي 4

يقدم المنصور للسيارات الوكيل المحلي لعلامة إم جي التجارية في مصر، السيارة إم جي 4 الكهربائية بفئتين Standard و Luxury، وهي من أرخص السيارات الكهربائية أيضًا وتأتي بمحرك دفع خلفي ،وتدعم الشحن السريع أو العادي.

الفئة الأولى Standard :

تأتي بمحرك 51 كيلوواط يولد قوة 168 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وتتوفر بسعر مليون و200 ألف جنيه.

الفئة الثانية Luxury :

تأتي بمحرك 64 كيلوواط يولد قوة 200 حصان ،وعزم دوران 250 نيوتن متر.

وسعرها الرسمي مليون و400 ألف جنيه.

أرك فوكس T1

هي سيارة SUV صغيرة تتمتع بمدى قيادة يصل إلى 425كم، ما يجعلها خيارًا إقتصاديًا وعمليًا في السوق المصري.

تأتي بمحرك كهربائي 70 كيلوواط يولد قوة 95 حصان ،وعزم دوران 176 نيوتن متر.

وبطارية ليثيوم بسعة 42.2 كيلوواط ساعة توفر مدي قيادة يصل إلى 425 كم، وتدعم الشحن السريع.

تتوفر فئة PRO بسعر 855 ألف جنيه، وفئة PLUS بسعر 925 ألف جنيه.

جي إي سي أيون واى

تعتبر جي إيه سي أيون واي بلس موديل 2026 أول سيارة كهربائية بالكامل من العلامة الصينية في مصر، وتتوفر عبر الوكيل جميل موتورز.

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 150 كيلووواط يولد 204 حصان ،وعزم دوران 225 نيوتن متر.

البطارية بسعة من 63.2 إلى 63.98 كيلوواط للساعة ،وتمنح مدى من 490 إلى 510 كم،كما تدعم الشحن السريع أيضًا.

تتوفر سيارة جي إي سي بفئة واحدة بسعر مليون و300 ألف جنيه.

بي واي دي دولفين

تم إطلاق بي واي دي دولفين هاتشباك الكهربائية رسميًا في مصر عبر مجموعة المنصور للسيارات في فبراير 2026، وتتوفر بفئة واحدة Comfort/Surf.

تأتي بمحرك كهربائي بقدرة 39كيلوواط يولد قوة 74 حصان وعزم دوران 135 نيوتن متر، وتوفر مدى 300 كم في الشحنة الواحدة.

تدعم السيارة الشحن المتردد AC بقدرة 7كيلووواط ،و الشحن السريع DC بقدرة تصل إلى 85 كيلوواط.

وتتوفر السيارة بسعر رسمي 849 ألف جنيه.

آرك فوكس كاولا S

تعد آرك فوكس كاولا S أول سيارة كهربائية من فئة الميني فان MPV تطرح ضمن الفئة الاقتصادية محليًا. تعتمد السيارة على بطارية من نوع فوسفات الحديد الليثيوم بسعة تقارب 58.86 كيلوواط/ساعة.

وتوفر مدى تشغيليا قد يصل إلى نحو 500 كم بالشحنة الواحدة، مع محرك كهربائي أمامي يولد قوة تقارب 163 حصانا وسرعة قصوى محدودة.

وتتوفر السيارة بفئتين من التجهيزات، بسعر رسمي يبدأ من مليون و125 ألف جنيه للفئة الأولى Air، ,وبسعر مليون و200 ألف جنيه للفئة الثانية Pro.

اقرأ أيضًا:

بعد زيادة البنزين.. تعرف على أسعار أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر

أبرز 5 سيارات كهربائية موديل 2026 في مصر لا تتجاوز 1.5 مليون جنيه.. تعرف عليها

شيري تصبح أول علامة صينية تتجاوز مبيعاتها عالميًا 6 ملايين سيارة





