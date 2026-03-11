إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. ارتفاع جديد في الأسعار

كتب : أحمد الخطيب

12:05 م 11/03/2026 تعديل في 12:38 م

أسعار حديد

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 11-3-2026، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36102.13 جنيه، بزيادة 194.85 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38175.16 جنيه، بتراجع 509.9 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4102.44 جنيه، بتارجع 12 قرشًا.

سعر الحديد حديد عز سعر الأسمنت

