بعد طرح #5.. تعرف على أسعار جميع سيارات سمارت في مصر

قبل أيام، أعلنت شركة عز العرب ستار ،الوكيل الحصري علامة سمارت في مصر ،سيارتها #5 الكهربائية الجديدة كليًا لأول مرة في السوق المصري.

ووفقًا للمعلن من الوكيل المحلي تتوفر سمارت #5 في مصر بثلاث فئات من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليونين و100 ألف جنيه للفئة الأولى، ومليونين و450 ألف جنيه للثانية، ومليونين 650 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا.

تعتمد سمارت 5 على محركات كهربائية قوية توفر أداءً مميزًا ضمن فئة SUV الكهربائية. تأتي الفئة الأولى والثانية بنظام دفع خلفي بقوة تصل إلى 363 حصانًا مع عزم دوران 373 نيوتن‑متر، بينما تتوفر الفئة الأعلى بنظام الدفع الكلي بقوة إجمالية تصل إلى 646 حصانًا وعزم دوران 710 نيوتن‑متر، وتصل من 0 إلى 100 كم/س خلال 3.8 إلى 6.5 ثانية.

وبعد الإعلان عن #5 أصبحت قائمة سمارت في مصر تضم ثلاث سيارات متنوعة، ويمكن التعرف عليها من خلال الآتي:

سمارت #1

تقدم السيارة سمارت #1 بـ4 فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 1.490.000 جنيه للفئة Pure+، والفئة Pro+ سعرها 1.840.000 جنيه

أما الفئة Premium الثالثة بات سعرها 1.990.000 جنيه ، وسعر الفئة Brabus الأعلى تجهيزًا 2.140.000 جنيه.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 268 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية. وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر

سمارت #3

وبذلك يصبح سعر الفئة Pro+ القياسية 1.990.000 جنيه ،والفئة Premium بـ2.190.000 جنيه ، والفئة Brabus بـ2.390.000 جنيه.

تعمل السيارة بمحرك كهربائي بقوة 268 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 6.7 ثانية. وتتمتع السيارة بمدى قيادة يصل إلى 440 كيلومترًا، مع إمكانية شحن سريع من 10%-80% في 30 دقيقة باستخدام تيار مستمر

تتوفر سمارت #3 بنوعين من المحركات، الأولى تأتي بمحرك كهربائي خلفي بقوة 200 كيلوواط أي ما يعادل 272 حصان، تتسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال أقل من 7 ثوانٍ، توفر مدى قيادة يصل إلى 500 كم.

أما فئة Brabus الرياضية، تأتي مع نظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لتوفر قوة إجمالية تصل إلى 315 كيلوواط أي ما يعادل 429 حصان، تسجل زمن تسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3.6 ثانية فقط، مع مدى قيادة يبلغ 540 كم.

تأتي سمارت #3 بأبعاد تبلغ 4400 مم طولًا، 1844 مم عرضًا، و1556 مم ارتفاعًا، مع قاعدة عجلات بطول 2785 مم.3

