من السوشيال ميديا للنيابة.. سقوط صاحب محل حطم سيارة صحفية بالجيزة

كتب : علاء عمران

02:45 م 11/03/2026

المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية،اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى الصحفيات من قيام أحد الأشخاص بإحداث تلفيات بسيارتها بمحافظة الجيزة، في إطار استجابة الأجهزة الأمنية للبلاغات المرصودة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجاري، تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (صحفية – مقيمة بمحافظة القاهرة) بتضررها من (مالك أحد المحال – مقيم بدائرة القسم) لقيامه بإحداث تلفيات بسيارتها بشكل متعمد، مما أدى لوقوع أضرار بالمركبة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث أقر بارتكاب الواقعة وإحداث تلفيات بسيارتها على النحو المشار إليه، مبرراً ذلك بقيام الشاكية بإيقاف سيارتها أمام المحل ملكه، مما تسبب في إعاقة حركة الدخول والخروج من المتجر.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

وزارة الداخلية صاحب محل تحطم سيارة صحفية الجيزة

