بعد ارتفاع اسعاره.. أقل وأرخص سيارة مستعملة استهلاكا للوقود بمصر

كتب : محمد جمال

01:07 م 11/03/2026

سوزوكي-التو

أقرت أمس الثلاثاء، وزارة البترول والثروة المعدنية تحريكًا بأسعار بعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعي للسيارات بقيمة ثابتة 3 جنيهات لسعر اللتر والمتر المكعب

وبحسب المعلن من الوزارة فقد ارتفعت أسعار لتر بنزين أوكتان 95 من من 21 إلى 24 جنيه للتر، وبنزين أوكتان 92 ارتفع إلى 22.25 جنيه للتر بعد أن كان يباع بـ19.25 جنيه، وبنزين أوكتان 80 ارتفع إلى 20.75 جنيه مقارنة بـ17.75 قبل الزيادة.

كما ارتفع سعر لتر السولار إلى 20.50 جنيه للتر بدلًا من 17.50 جنيه، وبالمثل ارتفع الغاز الطبيعي إلى 13 جنيه بدلًا من 10 جنيهات للمتر المكعب.

وبعد زيادة أسعار البنزين يبحث الكثيرين في السوق المحلي عن أوفر سيارة استهلاكًا للوقود بالسوق المصري، بهدف توفير النفقات المالية.

ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات أرخص سيارة في مصر موفرة في استهلاك الوقود:

تعد سوزوكي ألتو أرخص سيارة حديثة بالسوق المصري وأقل سيارة استهلاكا للوقود إذ تستهلك في المتوسط 3.0 لتر لكل 100 كيلومتر وتتوفر بخزان وقود 35 لتر وسرعتها القصوى 130 كم ساعة.

تعتمد سوزوكي ألتو على محرك مكون من 3 أسطوانات سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانًا بنظام حقن إلكتروني وجر أمامي ويرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

تتميز ألتو الجديدة بعدد من تجهيزات الأمان في مقدمتها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق، وإنذار لربط حزام الأمان، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل أمان خلفي.

يمكن شراء سوزوكي ألتو موديل 2020 بمتوسط سعري 290 ألف جنيه، وتتحكم الحالة الفنية في السعر النهائي.

