بي واي دي الصينية تحقق أرباحًا غير مسبوقة متجاوزة تسلا الأمريكية

فرانكفورت - (د ب أ):

أعلنت شركة صناعة السيارات الصينية بي.واي.دي، الاثنين، ارتفاع صافي أرباحها وإيراداتها بشدة خلال العام الماضي، لتتجاوز إيراداتها منافستها الأمريكية في السوق السيارات الكهربائية تسلا.

وبلغت أرباح بي.واي.دي خلال العام الماضي 40.3 مليار يوان (5.6 مليار دولار) بزيادة نسبتها 34% سنويا، في حين زاد إجمالي حجم أعمال الشركة بنسبة 29% سنويا حيث باعت 4.25 مليون سيارة منها 1.76 مليون سيارة كهربائية. وتتوقع بي.واي.دي مبيعات تتراوح بين 5 و6 ملايين سيارة خلال العام الحالي.

جاءت أرباح الشركة بفضل الطلب القوي في سوق السيارات المحلية بالصين، حيث يستمر نمو مبيعات السيارات الكهربائية بقوة، في حين تتخلف الشركات الأجنبية المنافسة سواء من حيث توقيتات التطوير أو التكاليف.

وأصبحت بي.واي.دي أكبر شركة سيارات في الصين متفوقة على منافستها الألمانية فولكس فاجن في 2023.

وفي حين تعاني تسلا من المشكلات مؤخرا في الصين، تواصل بي.واي.دي النمو خلال العام الجديد. وفي عام 2024 ظلت تسلا في المقدمة من حيث المبيعات على مستوى العالم بفارق طفيف حيث باعت 1.79 مليون سيارة كهربائية.

وطرحت بي.واي.دي مؤخرا نظاما لشحن السيارات الكهربائية يسمح بشحن البطارية بما يكفي لكي تقطع السيارة 400 كيلومتر خلال 5 دقائق. كما أضافت الشركة نظاما متطورا لمساعدة السائق في سياراتها الأقل سعرا.

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