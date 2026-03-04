الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصات العالمية ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وتنامي المخاوف من تداعياتها المحتملة على الاقتصاد العالمي، في ظل أجواء مالية تتسم بحالة من عدم اليقين وارتفاع معدلات التقلب، بحسب تقرير صادر عن منصة "آي صاغة".

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، أن سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري– ارتفع بنحو 60 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 7340 جنيهًا، مقارنة بمستواه في ختام تعاملات أمس.

وأشار إلى أن سعر الأوقية في البورصة العالمية صعد بنحو 108 دولارات، ليسجل 5195 دولارًا، مدعومًا بزيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية.

وعلى صعيد الأعيرة المختلفة في السوق المحلية، سجل الذهب عيار 24 نحو 8389 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 6291 جنيهًا، بينما اقترب سعر الجنيه الذهب من 58720 جنيهًا، في انعكاس مباشر لتحركات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار محليًا.

مكاسب محدودة دون مستوى 5200 دولار للأوقية

وعلى المستوى العالمي، يحاول الذهب الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة الأوروبية، إلا أنه لا يزال يتحرك دون مستوى 5200 دولار للأوقية خلال النصف الأول من التعاملات، في ظل استمرار حالة الترقب والحذر بين المستثمرين.

ويواصل القلق بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط لعب دور رئيسي في دعم الطلب على الذهب كأحد أبرز الأصول الآمنة، خاصة مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها المحتمل على سلاسل الإمداد والطاقة والنمو الاقتصادي العالمي.

ترقب بيانات أمريكية مؤثرة

وتتجه أنظار المستثمرين نحو صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة، من بينها تقرير التوظيف بالقطاع الخاص الصادر عن شركةADP ، إلى جانب مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريد، ولكن تركيز الأسواق يظل منصبًا بشكل أساسي على تطورات الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، باعتبارها المحرك الرئيسي لاتجاهات الذهب في الوقت الراهن.

قفزة تاريخية فوق 5400 دولار للأوقية

وكانت أسعار الذهب سجلت قفزة تاريخية يوم الاثنين 2 مارس، حيث تجاوزت مستوى 5400 دولار للأوقية، ولامست ذروة يومية عند 5419.32 دولار، مدفوعة بتصاعد حدة التوترات عقب إغلاق مضيق هرمز بعد عملية "ملحمة الغضب".

وجاء هذا الصعود القياسي نتيجة تسارع الطلب على الملاذات الآمنة، إلى جانب تكثيف عدد من البنوك المركزية – لا سيما في الصين والهند وتركيا – مشترياتها من الذهب خلال فترات التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.

ولكن المعدن النفيس تعرض في اليوم التالي لضغوط جني أرباح، ليتراجع إلى حدود 5180 دولارًا بعد أربعة أيام متتالية من المكاسب، مع بقائه شديد الحساسية لأي تطورات جيوسياسية جديدة.

