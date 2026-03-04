وقعت جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس الجامعة، بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، لإطلاق 50قافلة طبية للكشف علي الأطفال في المناطق الأكثر احتياجًا، وذلك لمدة 3 سنوات، في إطار الدور الرائد لجامعة القاهرة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومنطلق حرصها الدائم على بناء شراكات فعّالة تدعم جهود التنمية الصحية والمجتمعية.

وقع اتفاقية التعاون، الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد محمد السعيد رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية، كما شهد توقيع الاتفاقية، الدكتور محمد رفعت نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وممثلو الجمعية.

ويستهدف بروتوكول التعاون، تنظيم 50قافلة طبية للأماكن الأكثر إحتياجًا، وقيام جامعة القاهرة بتوفير أطباء من كافة التخصصات للكشف على الأطفال، بالإضافة إلى عقد الندوات التثقيفية لنشر الوعى المبكر حول الأمراض والأوبئة والميكروبات، كما تقوم الجمعية بتوفير وسائل الإنتقال المناسبة والملائمة لأفراد القافلة، بالإضافة إلى توفير كافة أنواع الأدوية.

وأوضح الدكتور محمود السعيد، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي انطلاقًا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توظيف خبراتها الأكاديمية والعلمية لخدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تضع على رأس أولوياتها دعم المبادرات الصحية التي تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الشاملة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسين رفعت، إن التعاون مع جمعية إنسان للتنمية الصحية والمجتمعية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الأكاديمية ومنظمات العمل الأهلي، بما يسهم في تقديم خدمات صحية وتوعوية قائمة على أسس علمية، ويُعزز من فرص تدريب الطلاب وإكسابهم خبرات عملية ميدانية في مجالات العمل المجتمعي، لافتًا إلى حرص الجامعة علي اطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة التي تجوب ربوع مصر علي مدار العام، يتم خلالها تقدم مختلف الخدمات الطبية والتوعوية والبيطرية وغيرها لآلاف المواطنين.



