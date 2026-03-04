إعلان

"القاهرة آمنة".. أمريكا تبقي إرشادات السفر لمصر دون تغيير

كتب : أسماء البتاكوشي

04:03 م 04/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تحركات دبلوماسية مكثفة أسفرت عن الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الخاصة بمصر بمستويات جيدة.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها كثفت من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الاحتياج لإجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بمصر، باعتبارها أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة، في ظل الجاهزية الكاملة لمؤسسات الدولة.

وأسفرت هذه الاتصالات المكثفة عن الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث قام الجانب الأمريكي بنشر تحديث بتاريخ 3 مارس الجاري يبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كان عليه قبل التصعيد العسكري الأخير، في انعكاس للأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة.


صورة 1 مصر آمنة

مستويات تحذير السفر

وفي آخر تحديث لها حول تعليمات السفر إلى المنطقة وعلى ضوء استمرار الحرب في إيران لليوم الخامس على التوالي، رفعت الخارجية الأمريكية مستويات التحذير الأمني للعديد من الدول، فيما أبقت مصر عند مستوى تحذير أقل نسبياً رغم التوترات الإقليمية.

وجاءت مصر وحدها بالمستوى الثاني Exercise Increased Caution وهو أقل مستوى تحذير نسبياً ضمن مستويات وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعني تحذير عام لزيادة الحذر دون منع السفر بشكل قاطع، ما يعكس استقرار الأمن بالأراضي المصرية رغم تحديات الحرب الإقليمية.

وبالمستوى الثالث Reconsider Travel والذي يعكس وجود مخاطر معقولة تستدعي توخي الحذر وربما تجنب السفر غير الضروري جاءت عدد من الدول بينها دول الخليج العربي وإسرائيل والأردن.

وحذر التقرير الأميركي مواطنيه من السفر إلى كل من إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن ضمن المستوى الرابع Do Not Travel، وهو أعلى مستوى تحذير أميركي بسبب مخاطر أمنية خطيرة تنتظر الزائرين، وقد تشمل صراعاً مسلحاً أو تهديدات مباشرة على المواطنين.

وواصلت إيران انتهاكاتها في عدة دول خليجية في اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أنه تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت، فجر اليوم الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض البلاد لهجوم من 10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز قادمة من إيران، وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض 3 صواريخ باليستية، ورصد 129 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 121 طائرة مسيرة، بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا الحرب على إيران هجمات على الخليج إرشادات السفر لمصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
أخبار المحافظات

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
باقِ أسبوعان.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
أخبار وتقارير

باقِ أسبوعان.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
شئون عربية و دولية

إعلام إيراني: تأجيل مراسم تشييع خامنئي وإعلان الموعد الجديد لاحقاً
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة