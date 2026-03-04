أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن تحركات دبلوماسية مكثفة أسفرت عن الإبقاء على مستوى إرشادات السفر الخاصة بمصر بمستويات جيدة.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها كثفت من اتصالاتها مع الدول الغربية الصديقة والشريكة، للتأكيد على مناخ الأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر، وعدم الاحتياج لإجراء أي تعديلات على إرشادات السفر الخاصة بمصر، باعتبارها أحد المراكز الأساسية لعمليات إجلاء الأجانب من المنطقة عند الحاجة، في ظل الجاهزية الكاملة لمؤسسات الدولة.

وأسفرت هذه الاتصالات المكثفة عن الحفاظ على إرشادات السفر الصادرة عن عدد من الدول بشأن مصر، ومن بينها الولايات المتحدة وكندا وأيرلندا، حيث قام الجانب الأمريكي بنشر تحديث بتاريخ 3 مارس الجاري يبقي إرشادات السفر الخاصة بمصر على ذات المستوى الذي كان عليه قبل التصعيد العسكري الأخير، في انعكاس للأمن والاستقرار الذي تتمتع به مصر رغم التحديات الإقليمية المحيطة.





مستويات تحذير السفر

وفي آخر تحديث لها حول تعليمات السفر إلى المنطقة وعلى ضوء استمرار الحرب في إيران لليوم الخامس على التوالي، رفعت الخارجية الأمريكية مستويات التحذير الأمني للعديد من الدول، فيما أبقت مصر عند مستوى تحذير أقل نسبياً رغم التوترات الإقليمية.

وجاءت مصر وحدها بالمستوى الثاني Exercise Increased Caution وهو أقل مستوى تحذير نسبياً ضمن مستويات وزارة الخارجية الأمريكية، وهو ما يعني تحذير عام لزيادة الحذر دون منع السفر بشكل قاطع، ما يعكس استقرار الأمن بالأراضي المصرية رغم تحديات الحرب الإقليمية.

وبالمستوى الثالث Reconsider Travel والذي يعكس وجود مخاطر معقولة تستدعي توخي الحذر وربما تجنب السفر غير الضروري جاءت عدد من الدول بينها دول الخليج العربي وإسرائيل والأردن.

وحذر التقرير الأميركي مواطنيه من السفر إلى كل من إيران والعراق ولبنان وسوريا واليمن ضمن المستوى الرابع Do Not Travel، وهو أعلى مستوى تحذير أميركي بسبب مخاطر أمنية خطيرة تنتظر الزائرين، وقد تشمل صراعاً مسلحاً أو تهديدات مباشرة على المواطنين.

وواصلت إيران انتهاكاتها في عدة دول خليجية في اليوم الخامس من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على طهران، حيث أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود العطوان، أنه تم رصد واعتراض عدد من الأهداف الجوية المعادية داخل المجال الجوي لدولة الكويت، فجر اليوم الأربعاء.

كما أعلنت وزارة الدفاع القطرية، عن تعرض البلاد لهجوم من 10 طائرات مسيرة وصاروخي كروز قادمة من إيران، وأعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن اعتراض 3 صواريخ باليستية، ورصد 129 طائرة مسيرة، حيث تم اعتراض 121 طائرة مسيرة، بينما سقطت 8 في أراضي الدولة.