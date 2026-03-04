زيادة جديدة في السوق المصري.. أسعار طرازات ديبال ترتفع بين 40 و65 ألف جنيه
كتب : محمد جمال
أعلنت جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "ديبال" Deepal التجارية في مصر، عن زيادة أسعار طرازاتها الجديدة بالسوق المصري خلال شهر مارس الجاري.
وتراوحت الزيادات على طرازات ديبال في مصر بين 40 إلى 65 ألف جنيه، والتي شملت ديبال S05 وديبال SO7 وديبال G318.
ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار سيارات ديبال في مصر بعد ارتفاع أسعارها:
ديبال S05
ارتفعت أسعار ديبال SO5 الجديدة بقيمة 65 ألأف جنيه ، وأصبحت تبدأ من مليون و490.000 جنيه بدلًا من مليون و450.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV ومليون 640.000 جنيه بدلًا من مليون و600.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية.
ديبال SO7
ارتفعت أسعار ديبال SO7 الجديدة بقيمة 40 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و840.000 جنيه لنسخة المدى الممتد REEV مقابل مليون و800.000 جنيه سابقًا، ومليون و940.000 جنيه لنسخة BEV الكهربائية بعد أن كان سعرها السابق مليون و900.000 جنيه.
ديبال G318
ارتفعت أسعار ديبال G318 الجديدة بقيمة 50 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى القياسية، والفئة الثانية الأعلى تجهيزًا بمليون و950 ألف جنيه.