الزيادات تتوالى.. ارتفاع أسعار سيارات شيري بين 15 و30 ألف جنيه في مصر

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة Chery "شيري" التجارية في مصر، ارتفاع أسعار عددا من طرازاتها بالسوق المحلي خلال شهر مارس الجاري.

تراوحت الزيادة على طرازات شيري في مصر بين 15 إلى 30 ألف جنيه، وشملت أريزو 5 فيس ليفت وشيري تيجو 4 وشيري تيجو 7 وتيجو 7 برو ماكس وغيرها

ويمكن من خلال الآتي التعرف على حميع سيارات شيري في مصر:

أريزو 5 فيس ليفت



ارتفعت أسعار أريزو 5 فيس ليفت الجديدة بقيمة 15 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من بسعر 680 ألف جنيه لفئة ناقل الحركة اليدوي MT، الفئة Basic سعرها الرسمي 715 ألف جنيه، أما الفئة الثالثة Comfort بسعر 755,000 جنيه.

شيري تيجو 4 برو



ارتفعت أسعار شيري تيجو 4 برو موديل 2026 المجمعة في مصر بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 895 ألف جنيه للفئة كمفورت المزودة بناقل حركة CVT، والفئة لاكجري سعرها الرسمي 935 ألف جنيه، أما فئة لاكجري تربو تباع بمليون جنيه.

تيجو 7 برو ماكس



ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 برو المستوردة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 200 ألف جنيه للفئة كمفورت، ومليون 300 ألف جنيه للفئة لاكجري الأعلى تجهيزًا.

شيري تيجو 7



ارتفعت أسعار شيري تيجو 7 الـSUV المتوسطة محلية الصنع موديل 2026 بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 950 ألف جنيه للفئة كمفورت ذات ناقل الحركة المزدوج، والفئة لاكجري بمليون 20 آلف جنيه.

أريزو 6 GT



ارتفعت أسعار أريزو 6 GT الجديدة المجمعة محليًا بفئتين من التجهيزات بقيمة 30 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من 870 ألف جنيه للفئة الأولى 930 ألف جنيه للفئة الثانية عالية التجهيز.

تيجو 8 برو ماكس



ارتفعت أسعار سيارة تيجو 8 برو ماكس موديل 2026 المستوردة بقيمة 20 ألف جنيه، وأصبحت تبدأ من مليون 450 ألف جنيه للفئة الأولى، والفئة فلاج شيب مليون 550 ألف جنيه.