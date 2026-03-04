هيونداي إلنترا AD.. أول سيارة ترتفع أسعارها في مصر 2026

ماذا نعرف عن تويوتا Aygo X الهجين الجديدة بعد انطلاقها في الأسواق؟

أعلنت مجموعة جي بي أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية في مصر، عن أول زيادة سعرية بالعام 2026 بأسعار سيارتها هيونداي إلنترا AD المجمعة محليًا بقيمة تتراوح بين 25 إلى 26 ألف جنيه خلال مارس الجاري.



تقدم هيونداي إلنترا AD بثلاث فئات من التجهيزات بعد الزيادة بأسعار رسمية تبدأ من 925 ألف جنيه للفئة Smart، والفئة Modern الثانية بمليون و15 ألف جنيه، أما الفئة sunroof Modern سعرها مليون 25 ألف جنيه، والفئة Topline الأعلى تجهيزًا بمليون 120 ألف جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي مواصفات هيونداي إلنترا AD الجديدة بمصر:

تأتي سيارة هيونداي الجديدة بهيكل طوله 4.620 مم، وعرض 1.800 مم، وارتفاع كلي 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم.

تعتمد السيارة الجديدة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT.

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق.

السيارة مزودة قياسًا أيضًا بمقاعد وعجلة قيادة وناقل حركة مكسو بالجلد، وإمكانية تعديل مقعد السائق في 6 اتجاهات، وتكييف هواء أوتوماتيك بتحكم ثنائي في درجة الحرارة، وشاحن USB، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية 60:40.

أما أنظمة الراحة والترفيه تتمثل في حساس إضاءة أوتوماتيك، وإمكانية فتح وغلق السيارة عن بعد، وشاشة 7 بوصة تعمل باللمس، و6 مكبرات صوت، ودعم لأجهزة الأيفون والأندرويد، مع عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام Bluetooth® للهاتف.

جاء التصميم الخارجي للسيارة FL Elantra AD بشكل أكثر جرأة يبرز اندماج جسم السيارة مع مقدمتها الجذابة ومقصورتها الأنيقة مع تزويدها بجنوط سبور مقاس "16، وزجاج خلفي يحقق الخصوصية، ومرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا.

تم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.

