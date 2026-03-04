أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل المحلي الحصري لعلامة "شانجان" Changan التجارية في مصر، ارتفاع أسعار السيارة EADO سيدان العائلية المدمجة موديل 2026 بقيمة 25 ألف جنيه بالسوق المحلي.



تقدم EADO لعملاء السوق المصري بفئتين من التجهيزات يبلغ سعر الفئة Elite الأولى 774.900 جنيه، والفئة Flagship الأعلى تجهيزًا 724.900 جنيه.



ونستعرض من خلال التقرير التالي أسعار EADO الجديدة في مصر:



يبلغ طول EADO نحو 4.77 متر، والعرض يبلغ 1.84 متر مع ارتفاع حوالي 1.44 متر، وقاعدة عجلات بطول 2.76 متر تقريبًا، وهذه الأبعاد تسهم في توفير مساحة جيدة للركاب في المقاعد الخلفية والأمامية على حد سواء، إضافة إلى شنطة خلفية واسعة تتناسب مع احتياجات الأسرة اليومية.

تعتمد شانجان EADO الجديدة على محرك BLUE CORE سعة 1.5 لتر بقوة 109 حصان ميكانيكي عند 6000 دورة بالدقيقة، وعزم 152 نيوتن ميتر، ويرتبط بناقل حركة DCT Wet أوتوماتيك من 7 سرعات.

ويتوفر بالسيارة قياسيًا مجموعة من وسائل الأمان أبرزها نظام مانع انغلاق الفرامل ABS ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل إلكترونيًا، ونظام HHC لصعود المرتفعات، ونظام Auto Hold للتثبيت التلقائي.

من حيث وسائل الراحة، تأتي EADO الجديدة بتجهيزات داخلية تشمل مقاعد من الجلد، نظام تشغيل بدون مفتاح، وسقف بانورامي واسع يضفي إحساسًا بالاتساع ويزيد من دخول الضوء الطبيعي، فضلًا عن شاحن لاسلكي للهاتف لتسهيل الاستخدام اليومي.

كما تزخر السيارة بمجموعة من التقنيات التي تعزز الراحة أثناء القيادة والتحكم، مثل شاشة معلومات وترفيه كبيرة تدعم الاتصال الذكي مع الهواتف، ونظام تكييف هواء آلي مع فتحات خلفية لضمان توزيع جيد للهواء داخل المقصورة، بالإضافة إلى مساند ذراع مريحة في الأمام والخلف ومقاعد قابلة للتعديل لتعظيم راحة السائق والركاب في الرحلات الطويلة.