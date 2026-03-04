إعلان

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

كتب : وكالات

02:01 م 04/03/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت مصادر من البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية، بوجود ما لا يقل عن 101 مفقود و78 مصاباً، في هجوم غواصة على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.

وكانت سريلانكا قد قالت إنها أرسلت مهمة إنقاذ بعد تلقيها نداء استغاثة من سفينة إيرانية.

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن متحدث باسم البحرية السريلانكية يوم الأربعاء بأن سفينة إيرانية غرقت قبالة سواحل سريلانكا.

وأشار المتحدث إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.

وبحسب وزير الخارجية السريلانكي، فقد تم إنقاذ ما لا يقل عن 30 شخصًا حتى الآن من السفينة.

ولم يُعرف بعد سبب غرق السفينة. في الوقت نفسه، كانت القوات الأمريكية تستهدف السفن الإيرانية في الشرق الأوسط.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفينة إيرانية سريلانكا الحرب على إيران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
شئون عربية و دولية

إيران تشن هجوما جديدا على شركة أرامكو السعودية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
أخبار المحافظات

سدد له طعنتين.. الحبس عامين لمتهم بالشروع في قتل والده بالإسكندرية
سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم
أخبار البنوك

سعر الدولار يعزز مكاسبه ويقفز مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء طهران تشتعل.. تفاصيل أول اشتباك جوي مباشر بين إسرائيل وإيران
إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة