أفادت مصادر من البحرية ووزارة الدفاع السريلانكية، بوجود ما لا يقل عن 101 مفقود و78 مصاباً، في هجوم غواصة على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا.

وكانت سريلانكا قد قالت إنها أرسلت مهمة إنقاذ بعد تلقيها نداء استغاثة من سفينة إيرانية.

وأفادت وكالة رويترز، نقلاً عن متحدث باسم البحرية السريلانكية يوم الأربعاء بأن سفينة إيرانية غرقت قبالة سواحل سريلانكا.

وأشار المتحدث إلى أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال مستمرة.

وبحسب وزير الخارجية السريلانكي، فقد تم إنقاذ ما لا يقل عن 30 شخصًا حتى الآن من السفينة.

ولم يُعرف بعد سبب غرق السفينة. في الوقت نفسه، كانت القوات الأمريكية تستهدف السفن الإيرانية في الشرق الأوسط.