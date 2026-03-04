إعلان

ريلاي R8 البيك أب تصل مصر رسميًا بسعر يبدأ من 2.15 مليون جنيه

كتب : محمد جمال

11:50 ص 04/03/2026 تعديل في 11:52 ص
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ريلاي R8 البيك أب
  • عرض 3 صورة
    ريلاي R8 البيك أب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة نور الدين الشريف، عن استحواذها على وكالة علامة «RELY» المتخصصة في سيارات النقل الخفيف باسوق المحلي، لتصبح الوكيل الحصري للعلامة التابعة لمجموعة «Chery Commercial Vehicle» الصينية.

وفي إطار خطتها التوسعية، قدمت المجموعة سيارة Rely R8 إلى السوق المصري، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاعات المقاولات والخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية.

وتطرح المجموعة في المرحلة الأولى الفئة Rely 2.4L 5MT 4WD – Gasoline – Comfort، والتي تأتي بطول 5370 مم، وعرض1960 مم، وارتفاع 1915 مم، مع صندوق تحميل بمقاسات 1530 × 1620 × 515 مم، وقاعدة عجلات بطول 3230 مم. وتبلغ سعة الحمولة حتى 625 كجم، مع قدرة قطر تصل إلى 3000 كجم.

تعتمد Rely R8 على محرك بنزين سعة 2.4 لتر يولد قوة 118 كيلوواط عند 5500 دورة/دقيقة، وعزم أقصى 230 نيوتن متر عند 4000 دورة/دقيقة، متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ونظام دفع رباعي 4WD، مع سرعة قصوى تتجاوز 150 كم/س، وخزان وقود سعة 80 لترًا، وإطارات 265/65 R17، وتوافق معايير الانبعاثات Euro VI C.

تقدم Rely R8 بضمان لمدة 5 سنوات أو حتى 200,000 كيلومتر، مع خيارات ألوان متنوعة تشمل الأبيض، الأسود، الفضي، والبرتقالي، إلى جانب تسليم فوري للعملاء من منافذ البيع المعتمدة.

نور الدين الشريف RELY Rely R8

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
رمضان ستايل

صداع قبل المغرب.. ماذا يحدث داخل دماغك؟
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح
جنة الصائم

ما حكم استخدام البخور والمُعطرات في نهار رمضان؟.. الأزهر للفتوى يوضح

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
أخبار مصر

السيسي يستعرض خطة تأمين احتياجات الكهرباء والبترول
فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
شئون عربية و دولية

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة