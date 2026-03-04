ريلاي R8 البيك أب تصل مصر رسميًا بسعر يبدأ من 2.15 مليون جنيه

ماذا نعرف عن تويوتا Aygo X الهجين الجديدة بعد انطلاقها في الأسواق؟

قائمة بأسعار أبرز 5 سيارات مستعملة توفيرًا في استهلاك الوقود.. تعرف عليها

كتب - محمد جمال:

أعلنت مجموعة نور الدين الشريف، عن استحواذها على وكالة علامة «RELY» المتخصصة في سيارات النقل الخفيف باسوق المحلي، لتصبح الوكيل الحصري للعلامة التابعة لمجموعة «Chery Commercial Vehicle» الصينية.

وفي إطار خطتها التوسعية، قدمت المجموعة سيارة Rely R8 إلى السوق المصري، مع التركيز على تلبية احتياجات قطاعات المقاولات والخدمات اللوجستية والأنشطة التجارية.

وتطرح المجموعة في المرحلة الأولى الفئة Rely 2.4L 5MT 4WD – Gasoline – Comfort، والتي تأتي بطول 5370 مم، وعرض1960 مم، وارتفاع 1915 مم، مع صندوق تحميل بمقاسات 1530 × 1620 × 515 مم، وقاعدة عجلات بطول 3230 مم. وتبلغ سعة الحمولة حتى 625 كجم، مع قدرة قطر تصل إلى 3000 كجم.

تعتمد Rely R8 على محرك بنزين سعة 2.4 لتر يولد قوة 118 كيلوواط عند 5500 دورة/دقيقة، وعزم أقصى 230 نيوتن متر عند 4000 دورة/دقيقة، متصل بناقل حركة يدوي 5 سرعات ونظام دفع رباعي 4WD، مع سرعة قصوى تتجاوز 150 كم/س، وخزان وقود سعة 80 لترًا، وإطارات 265/65 R17، وتوافق معايير الانبعاثات Euro VI C.

تقدم Rely R8 بضمان لمدة 5 سنوات أو حتى 200,000 كيلومتر، مع خيارات ألوان متنوعة تشمل الأبيض، الأسود، الفضي، والبرتقالي، إلى جانب تسليم فوري للعملاء من منافذ البيع المعتمدة.