إعلان

انهيار أرباح مرسيدس يخفض راتب الرئيس التنفيذي إلى 8.8 مليون يورو

كتب : مصراوي

12:28 م 04/03/2026 تعديل في 12:28 م

مرسيدس - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شتوتجارت - (د ب أ):

سجلت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات أداءً متقلبًا في العام المالي السابق الأمر الذي ترك أثره على راتب المدير التنفيذي للشركة، أولا كيلينيوس.

وأعلنت مرسيدس أن إجمالي راتب كيلينيوس في عام 2025 انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أنه تقاضى نحو 8ر8 مليون يورو في 2025، مقابل حوالي 5ر12 مليون يورو في العام 2024، أي بانخفاض يقارب 30 بالمئة.

ويتكون الراتب من جزء ثابت وجزء متغير يشكل الغالبية الأكبر. ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الجزء المتغير المرتبط بأداء الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن صافي ربح شركة مرسيدس-بنز في 2025 سجل انخفاضا بمقدار النصف تقريبًا، كما تراجعت الإيرادات والمبيعات. وكانت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية سجلت بالفعل في 2024 انخفاضًا كبيرًا في الأرباح. وردت الشركة على ذلك بإطلاق برنامج تقشفي بهدف استعادة الربحية.

وكان كيلينيوس تقاضى راتبا كبيرا بشكل خاص في عامي 2024 و2023 (بواقع 7ر12 مليون يورو)، ما جعله من كبار المديرين الأعلى أجرًا بين مديري الشركات المدرجة على مؤشر داكس. أما في 2022 فبلغ إجمالي راتبه حوالي 1ر7 مليون يورو، وفي 2021 كان 8ر4 مليون يورو، وفي 2020 حوالي 1ر4 مليون يورو.

وفي كل الأحوال، لن يكون كيلينيوس على رأس قائمة أعلى الرؤساء التنفيذيين دخلًا في مؤشر داكس لعام 2025، إذ حصل رئيس شركة ساب للبرمجيات، كريستيان كلاين، على راتب قدره نحو 2ر16 مليون يورو.

وذلك وفق ما أعلنته أكبر شركة برمجيات في أوروبا في الأسبوع الماضي. ولا تزال العديد من تقارير الرواتب للشركات الأخرى المدرجة على مؤشر داكس، قيد الانتظار، وسيتم نشر قائمة الترتيب خلال الأسابيع المقبلة.

مرسيدس كيلينيوس مبيعات السيارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
شئون عربية و دولية

فقدان نحو 100 شخص في هجوم على سفينة إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
إيران تطلق صاروخا باليستيا على تركيا.. وأول رد من أنقرة
شئون عربية و دولية

إيران تطلق صاروخا باليستيا على تركيا.. وأول رد من أنقرة
"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
رياضة محلية

"تعويض 5 مليارات جنيه من بيراميدز".. إعلامي يفجر مفاجأة بتحرك الأهلي
بالصور- استئصال ورم بحجم كرة تنس من مخ مريضة في الإسكندرية
أخبار المحافظات

بالصور- استئصال ورم بحجم كرة تنس من مخ مريضة في الإسكندرية
مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"
دراما و تليفزيون

مفارقات رمضان 2026.. من "الست موناليزا" لـ "علي كلاي" ملاكمون و"حسن التوكسيك"

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

إسدال الستار على جريمة الراهب.. الإعدام للمتهم بقتل أطفال المنوفية- صور
باقِ أسبوعين.. موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2026
طقس شديد البرودة.. الأرصاد تحذر من مخاطر هذه الظواهر خلال الأسبوع المقبل
"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة