انهيار أرباح مرسيدس يخفض راتب الرئيس التنفيذي إلى 8.8 مليون يورو

شتوتجارت - (د ب أ):

سجلت شركة مرسيدس الألمانية للسيارات أداءً متقلبًا في العام المالي السابق الأمر الذي ترك أثره على راتب المدير التنفيذي للشركة، أولا كيلينيوس.

وأعلنت مرسيدس أن إجمالي راتب كيلينيوس في عام 2025 انخفض بشكل ملحوظ مقارنة بالعام السابق عليه، مشيرة إلى أنه تقاضى نحو 8ر8 مليون يورو في 2025، مقابل حوالي 5ر12 مليون يورو في العام 2024، أي بانخفاض يقارب 30 بالمئة.

ويتكون الراتب من جزء ثابت وجزء متغير يشكل الغالبية الأكبر. ويرجع الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض الجزء المتغير المرتبط بأداء الشركة.

تجدر الإشارة إلى أن صافي ربح شركة مرسيدس-بنز في 2025 سجل انخفاضا بمقدار النصف تقريبًا، كما تراجعت الإيرادات والمبيعات. وكانت الشركة المدرجة على مؤشر داكس الرئيسي للبورصة الألمانية سجلت بالفعل في 2024 انخفاضًا كبيرًا في الأرباح. وردت الشركة على ذلك بإطلاق برنامج تقشفي بهدف استعادة الربحية.

وكان كيلينيوس تقاضى راتبا كبيرا بشكل خاص في عامي 2024 و2023 (بواقع 7ر12 مليون يورو)، ما جعله من كبار المديرين الأعلى أجرًا بين مديري الشركات المدرجة على مؤشر داكس. أما في 2022 فبلغ إجمالي راتبه حوالي 1ر7 مليون يورو، وفي 2021 كان 8ر4 مليون يورو، وفي 2020 حوالي 1ر4 مليون يورو.

وفي كل الأحوال، لن يكون كيلينيوس على رأس قائمة أعلى الرؤساء التنفيذيين دخلًا في مؤشر داكس لعام 2025، إذ حصل رئيس شركة ساب للبرمجيات، كريستيان كلاين، على راتب قدره نحو 2ر16 مليون يورو.

وذلك وفق ما أعلنته أكبر شركة برمجيات في أوروبا في الأسبوع الماضي. ولا تزال العديد من تقارير الرواتب للشركات الأخرى المدرجة على مؤشر داكس، قيد الانتظار، وسيتم نشر قائمة الترتيب خلال الأسابيع المقبلة.